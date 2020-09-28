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Cоседи уволенного хоккейного тренера поблагодарили его за позицию

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  • 28.09.2020, 9:40
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Cоседи уволенного хоккейного тренера поблагодарили его за позицию
Александр Руммо
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Александр Руммо открыто поддержал протесты.

В прошлую среду юношеская сборная страны по хоккею лишилась главного тренера: Александр Руммо ушел со своего поста. Специалист стал одним из немногих людей в мире хоккея, кто открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в стране, пишет tut.by.

Руммо комментировал жесткие силовые разгоны протестов, говорил об участии тогда еще гендиректора «Динамо» Дмитрия Баскова в провластных акциях и подписывал петицию за честные выборы.

Его соседи не остались в стороне и отблагодарили бывшего тренера, повесив табличку со словами: «Александр, мы вами гордимся. Гражданская позиция и солидарность — это самое важное, что у нас сегодня есть. Спасибо».

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