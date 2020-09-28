За восемь месяцев наниматели уволили более 491 тысячи белорусов 1 28.09.2020, 10:14

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Чистый отток кадров с крупных и средних предприятий составил 42,5 тысячи человек.

Основные работодатели в Беларуси увольняют людей чаще, чем принимают на работу. Главные предприятия страны имеют дефицит новых рабочих мест, сообщает сайт banki24.by.

В январе—августе 2020 года наниматели на крупных и средних предприятиях приняли на работу 448,8 тыс. человек. За это же время потеряли работу 491,3 тыс. человек. Следовательно, по итогам 8 месяцев чистый отток кадров с крупных и средних предприятий составил 42,5 тыс. человек. В Беларуси есть 2 основных направления перетока кадров — на малые предприятия частного сектора и в гастарбайтеры (в Польшу, Россию и т. д.). Также рабочая сила уменьшается за счет естественных причин — выхода работников на пенсию.

Сейчас демографическая пирамида перекошена в пользу старших возрастов, а на рынок труда выходит малочисленная молодежь, рожденная на рубеже 1990–2000-ых гг. Отсюда и сокращение размеров рабочей силы в целом.

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