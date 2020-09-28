Нина Багинская: Буду ходить на митинги, пока меня еще ноги носят 28.09.2020, 10:25

Нина Багинская

Массовость и упорство приведет протестующих к победе.

Легендарная 73-летняя активистка Нина Багинская, снова вышла с бело-красно-белым флагом на Марш, несмотря на то, что буквально 26 сентября ее задерживал спецназ, сообщает «Радыё Рацыя».

- Два флага мне последние отдали. Вчера не сломали, отдали. Так что милиция, я уже смотрю, не так сильно, но уже начала смотреть на народ. И лозунг «милиция с народом» уже начал действовать.

Ну, а я буду ходить, что мне остается? Я же хочу наблюдать, как молодежь начала новый виток возрождения. И хочу в нем участвовать. Вот я поэтому хожу с флагом. И буду ходить, пока ноги меня носят.

По словам Нины Багинской, демонстрации очень важны

«Такая массовость и упорство приведут в конце концов к победе. Потому что люди в большинстве уже устали от этой диктатуры», - говорит Нина Багинская.

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