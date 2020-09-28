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Торги в Беларуси: доллар резко рванул вверх

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  • 28.09.2020, 10:32
  • 13,167
Торги в Беларуси: доллар резко рванул вверх

Американская валюта начала первую на этой неделе сессию с резкого роста.

Как свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на 10:15, доллар добавляет сразу 0,0213 пункта — 2,6205 белорусского рубля, пишет сайт naviny.by.

Сильно укрепляется и евро. Плюс составляет 0,0178 пункта — 3,0496 белорусского рубля.

А вот российская валюта серьезно падает — 3,337 белорусского рубля за 100 российских (-0,0443 пункта).

На минувшей рабочей неделе (21-25 сентября) лишь две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, укрепили свои позиции, три другие — падают уже третью неделю подряд.

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