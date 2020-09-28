Ученые обнаружили двойника Сатурна 1 28.09.2020, 11:00

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Планета-близнец находится в соседней галактике.

Ученые из США и Китая в рамках наблюдения за космосом сумели обнаружить в пределах соседней галактики двойника Сатурна. Находка расположена на удаленности в 23 млн световых лет от Земли, пишет lenta.ua.

Открытие сделано при изучении галактики Водоворот M51. Внимание астрономов привлекла планета, получившая название M51-ULS-1b. Чаще всего идентифицировать небесные тела на такой дистанции проблематично, однако находка имеет ряд особенных свойств.

Расположена она в двойной системе, где в центре разместилась черная дыра, поглощающая другую звезду и попутно излучая мощный рентгеновский сигнал. Именно на фоне этого астрономы и обратили внимание на область.

Пока нельзя со 100-процентной точностью утверждать, что речь идет о планете, но по своим характеристикам и размерам объект напоминает Сатурн.

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