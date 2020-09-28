«Ощущение, что мы сформировались как гражданское общество и нас много, придает сил» 2 28.09.2020, 11:06

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Фото: AFP

Август изменил нас всех.

Tut.by задали вопрос: «Как вас изменил этот август?» предпринимателю и волонтеру на Окрестина Анне Кулаковой.

Во время работы волонтером на Окрестина Анна была среди тех, кто первыми увидели состояние, в котором оттуда выходят люди.

— Помню, что было ощущение нереальности происходящего. А в голове крутилась только одна фраза: «Господи, это война». То, что мы читали в учебниках истории и в книгах о Великой Отечественной, я увидела своими глазами.

Тогда нужно было выпить успокоительное и действовать — плакала уже потом. Знаете, чем спасалась, когда было совсем паршиво? Нон-стопом пересматривала «Гарри Поттера». (Улыбается.)

Да, руки у меня дрожат до сих пор, но страха больше нет. Есть понимание, что молчание сейчас также преступно, как и то беззаконие, с которым мы не можем смириться. Есть огромное желание ни в коем случае не сдаваться. Даже если со мной случится плохое… Сутки пролетают быстро, а совесть и чувство собственного достоинства, стоит их хоть раз потерять, уже не вернуть.

Когда опускаются руки, вспоминаю, как мой маленький сын, который своими глазами увидел, как людей хватают на остановке, когда мы проезжали мимо на машине, спросил: «Мама, что это?! Мама, это бандиты?». Я хочу, чтобы мой ребенок рос в стране, где у него не будет повода задавать мне такие вопросы.

Ощущение, что мы сформировались как гражданское общество и нас много, придает мне сил. Да, на одной чаше весов дикий ужас, беззаконие и боль, которую нам причинили, но на другой — прекрасные, сплотившиеся люди: врачи, ученые, творческие люди, предприниматели, айти-специалисты, рабочие, достойные военные. Думающие, светлые, способные на эмпатию белорусы.

Видимо, мы ждали момента, чтобы показать себя. Стеснялись. Ну, стеснительный мы народ, что поделать.

Стеснялись-стеснялись — да и перестали. И что мы видим? Невероятное сплочение, отсутствие страха, колоссальную поддержку друг друга. И это стоит всех тех ужасов, что мы переживали.

Лет 5−6 назад мне довелось поговорить с Михаилом Саакашвили, и я спросила, что он думает о белорусах. Он вот что сказал: «У белорусов уникальный потенциал. Они европейцы, по ментальности своей — настоящие швейцарцы. Интеллигентные, трудолюбивые. Всё у них будет хорошо».

У белорусов действительно есть всё для того, чтобы стать лучшими. Законсервировать нас и отправить обратно в Советский Союз уже не получится.

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