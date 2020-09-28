Как Жодино вышло на Марш 97%
- 28.09.2020, 11:28
- 3,570
Сотни сторонников перемен прошли маршем по городу.
После тайной «инаугурации» Лукашенко во многих городах Беларуси 27 сентября прошел Марш 97%. В Минске на улицы вышли более 100 тысяч человек. Жодино также не остался в стороне, пишет ex-press.by.
На воскресную акцию протеста в Жодино собралось несколько сотен сторонников перемен.
Участников шествия приветствовали горожане из своих авто и окон многоэтажек. По пути следования колонны встречались и символы перемен.
Протестующие прошли по центральным улицам города, они скандировали «Жодино — наш город», «Далучайся» — и люди присоединялись. На каждом марше в Жодино появляются все новые плакаты — на актуальные темы.
Под конец шествия колонна ненадолго остановила автомобильное движение.
Марш завершился у магазина GREEN. Жодинцы еще раз напомнили, по какому поводу они сегодня собрались:
Не успели участники марша разойтись, как внезапно появился автобус с ОМОНовцами. Они налетели на протестующих; люди в черном жестко задерживали юношей и девушек, искали участников мирной акции по дворам, крышам и подъездам.
Как стало известно журналистам, во время хапуна было задержано около 20 человек. Через два часа девушек из Жодинского ГОВД выпустили, парней оставили в изоляторе временного содержания до суда.