В Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирус 28.09.2020, 11:40

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Новая разработка позволяет пропускать отдельные этапы традиционного тестирования.

Ученые в Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирус. Результат теста может быть готов уже через 2,5 часа. Об этом в интервью Шведскому радио сообщил научный руководитель отделения биохимии и биофизики Каролинского института Бьерн Рейниус, пишет segodnya.ua.

По его словам, новая разработка позволяет пропускать отдельные этапы традиционного ПЦР-тестирования (ПЦР – полимеразная цепная реакция). При этом надежность нового теста, как отмечает ученый, практически не отличается от точности традиционной методики тестирования. Данные экспресс-тестов и результаты анализов, проведенных по традиционной методике, совпадают на 98%.

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По словам Рейниуса, тестирование можно проводить в гораздо более простых условиях. Он хорошо подходит для повторных тестов.

Ранее немецкий концерн Bosch сообщил о создании теста на коронавирус, который показывает результат уже через 39 минут.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 33 082 994 случая заражения коронавирусом, умерли 997 799 человек.

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