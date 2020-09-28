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Кто из спортсменов вышел на воскресный протестный Марш

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  • 28.09.2020, 11:42
  • 8,606
Кто из спортсменов вышел на воскресный протестный Марш
Фото: Еленa Левченко

Гордость страны.

В 50-й день протестов в Минске прошел большой воскресный митинг. Tut.by посмотрел, кто из известных атлетов вышел на протест.

Митингующие представители индустрии спорта уже традиционно прошли по проспекту с баннером — на этот раз с текстом «Народ — чемпион».

Среди известных белорусских спортсменов были баскетболисты Егор Мещеряков и Елена Левченко, волейболист Артур Удрис, олимпийский чемпион по велоспорту Олег Логвин, толкательница ядра Надежда Остапчук, футбольный тренер Василий Хомутовский и гандбольный тренер Константин Яковлев.

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