Белоруска - чиновникам: Вы вытягиваетесь по стойке смирно перед человеком, которого не уважает никто 14 28.09.2020, 11:55

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Может быть уже хватит?

Белоруска обратилась к чиновникам. Ее обращение опубликовал телеграм-канал «Баста»:

- Я не смотрю белорусские новости. Там ничего не увидишь правдивого, сплошное зомбирование. Обидно за тех людей, которые это смотрят и всему верят, но иногда сама случайно включу телевизор, а там новости.

Вот в очередной раз шли «вести с полей». Сам собой возник вопрос: «Неужели кабинетное кресло стоит того, чтобы этот главный хам, неуч и полный безкультурный паразит так унижал и оскорблял на весь мир?!» Как он тыкает и орет на очередного чиновника, управленца. Как оскорбляет и снимает с должности.

Где ваше самоуважение? Вы вытягиваетесь по стойке смирно перед человеком, которого не уважает никто. Может быть уже хватит? Вы забыли скольких из вас по его распоряжению посадили? Скольким придумали статьи УК? Вас пока минула сия чаша только потому, что он сейчас отыгрывается на простом народе.

Думаете что обойдется - так вот нет. Стоит только закрепиться ему посильнее и вы пойдёте под пресс, не важно за что. Одной из причин будут вот эти наши протесты, а там ещё что-то новенькое придумает.

Когда народ победит придется отвечать. Так что думайте, господа управленцы, думайте.

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