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Украина открывает границу для иностранных граждан

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  • 28.09.2020, 12:31
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Украина открывает границу для иностранных граждан

Ранее въезд был ограничен из-за пандемии коронавируса.

Пограничная служба Украины, как сообщает «Укринформ», открывает границу для иностранных граждан. Ранее въезд был ограничен из-за пандемии коронавируса.

Ранее граница была закрыта примерно на один месяц. Въехать могли только определенные категории граждан.

Из-за карантина на границе между Беларусью и Россией случился скандал с непропуском большой группы хасидов на религиозный праздник на территорию Украины. Белорусские власти сначала заявили, что хотят и готовы решить эту проблему.

Но офис Владимира Зеленского в ответ на это попросил не нагнетать ситуацию. Украинская сторона призвала Минск не создавать дополнительного напряжения на границе и «не распространять неправдивые обнадеживающие заявления для паломников».

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