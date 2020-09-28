закрыть
28 сентября 2020, понедельник, 14:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Преподаватели и сотрудники БГУ выступили против лжи, беззакония и фальсификаций

12
  • 28.09.2020, 12:36
  • 10,029
Преподаватели и сотрудники БГУ выступили против лжи, беззакония и фальсификаций

Математики — за правду!

Преподаватели и сотрудники механико-математического факультета Белорусского государственного университета выступили с осуждением насилия, лжи, беззакония и фальсификации выборов. Видео опубликовали на YouTube.

Обращение поддерживали 67 человек.

Вот некоторые высказывания педагогов:

- Любовь к математике обостряет чувство справедливости. Мы, как и наши студенты, не можем мириться с тем напором беззакония и лжи, который обрушился на нас в последнее время.

- Мы поддерживаем их стремление быть честными, желание высказать свою позицию и отстоят право называть белое — белым, а красное — красным.

- Закон должен работать для всех одинаково — это аксиома.

- Невозможно научить студентов быть честными, когда государство ежедневно у них на глазах обесценивает это качество.

- Мы учим, что противоречие — это повод искать ошибку, а не виноватого.

- Мы устали чувствовать себя дураками, когда при каждой попытке отстоять свои права и свободы мы слышим: «Ну вы же понимаете…»

- Мы понимает, что экзамен на честность власть провалила.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская