Преподаватели и сотрудники БГУ выступили против лжи, беззакония и фальсификаций

Преподаватели и сотрудники БГУ выступили против лжи, беззакония и фальсификаций12
- 28.09.2020, 12:36
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Математики — за правду!
Преподаватели и сотрудники механико-математического факультета Белорусского государственного университета выступили с осуждением насилия, лжи, беззакония и фальсификации выборов. Видео опубликовали на YouTube.
Обращение поддерживали 67 человек.
Вот некоторые высказывания педагогов:
- Любовь к математике обостряет чувство справедливости. Мы, как и наши студенты, не можем мириться с тем напором беззакония и лжи, который обрушился на нас в последнее время.
- Мы поддерживаем их стремление быть честными, желание высказать свою позицию и отстоят право называть белое — белым, а красное — красным.
- Закон должен работать для всех одинаково — это аксиома.
- Невозможно научить студентов быть честными, когда государство ежедневно у них на глазах обесценивает это качество.
- Мы учим, что противоречие — это повод искать ошибку, а не виноватого.
- Мы устали чувствовать себя дураками, когда при каждой попытке отстоять свои права и свободы мы слышим: «Ну вы же понимаете…»
- Мы понимает, что экзамен на честность власть провалила.