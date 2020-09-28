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Ученые открыли планету размером с Землю

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  • 28.09.2020, 12:46
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Ученые открыли планету размером с Землю

Температура на ней составляет около 230 градусов Цельсия.

Ученые обнаружили планету размером с Землю, которая делает полный круг вокруг своей звезды каждые 3,14 дня и температура на которой составляет около 230 градусов Цельсия.

Открытие сделали исследователи из Массачусетского технологического института во время просмотра снимков, сделанных орбитальным телескопом Kepler в 2017 году, сообщается в пресс-релизе вуза, пишет «Обозреватель».

Радиус планеты, получившей имя K2-315b, равен 0,95 радиуса Земли, ее масса также практически равна массе нашей планеты.

Она делает оборот вокруг холодной маломассивной звезды размером примерно в пятую часть Солнца со скоростью 81 километр в секунду или 291 тысяча километров в час за 3,14 дня.

K2-315b делает оборот вокруг звезды размером примерно в пятую часть Солнца за 3,14 дня

"Пи-планета" не подходит для жизни на ней человека – температура на ее поверхности – около 230 градусов по Цельсию. По словам ученых, это идеальная температура для приготовления пирога.

Как известно, телескоп Kepler прекратил свою работу в ноябре 2018 года. До этого он участвовал в миссии NASA "К2" по наблюдению за яркими звездами разных участков.

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