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Студенты МГЛУ поют «Wind of Сhange» возле учебного корпуса

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  • 28.09.2020, 13:12
  • 2,845
Студенты МГЛУ поют «Wind of Сhange» возле учебного корпуса

Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «отчислено», cтуденты Минского государственного лингвистического университета вышли на акцию под здание учебного корпуса. Студенты поют песню группы Scorpions «Wind of Сhange».

Рок-баллада «Wind of Сhange» была написана Клаусом Майне в 1990 году. Изначально англоязычная песня, также записанная группой на русском («Ветер перемен») и на испанском («Vientos de cambio») языках, посвящена перестройке в СССР и окончанию холодной войны. Песня Scorpions стала одним из гимнов демократических изменений в Европе.

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