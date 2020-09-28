Студенты МГЛУ поют «Wind of Сhange» возле учебного корпуса 1 28.09.2020, 13:12

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Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «отчислено», cтуденты Минского государственного лингвистического университета вышли на акцию под здание учебного корпуса. Студенты поют песню группы Scorpions «Wind of Сhange».

Рок-баллада «Wind of Сhange» была написана Клаусом Майне в 1990 году. Изначально англоязычная песня, также записанная группой на русском («Ветер перемен») и на испанском («Vientos de cambio») языках, посвящена перестройке в СССР и окончанию холодной войны. Песня Scorpions стала одним из гимнов демократических изменений в Европе.

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