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«Когда читаю последние новости, чувствую гордость за то, что я белоруска»

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  • 28.09.2020, 13:19
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«Когда читаю последние новости, чувствую гордость за то, что я белоруска»
Наталья Лубневская
Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Наш народ совершенно не такой, каким его выгодно выставлять отдельным людям.

Tut.by задали вопрос: «Как вас изменил этот август?» журналистке «Нашай нівы» Наталье Лубневской, которая получила огнестрельное ранение, когда освещала акцию протеста. Она провела в больнице 38 дней.

— Самое большое открытие для меня: я могу многое вытерпеть. А я ведь дико боюсь боли.

Но оказалось, что физическая боль — это не самое страшное, что может случиться. Потому что раны на теле заживают, а раны на сердце — нет. Они рубцуются.

Говорят: всё, что нас не убивает, делает сильнее. Не верю. Эта пуля в ноге не закалила меня, я просто испытала огромное разочарование: «Да, в мире всё действительно капец как несправедливо».

Гнев, который я сейчас испытываю, сильнее всего. Он перекрывает остальные чувства — бессилия, страха, отчаяния. Возможно, я просто прячу их даже от самой себя, потому что эти эмоции делают меня уязвимой. Но пока мне не хочется рыдать, мне хочется действовать.

Знаете, что действительно выбивает почву из-под ног? То, что мы больше не знаем, к кому обращаться за помощью, нас некому защитить. Прийти на помощь можешь только ты сам, твои друзья и, к счастью, как оказалось — простые белорусы.

Когда я читаю последние новости, чувствую гордость за то, что я белоруска. За то, что наш народ совершенно не такой, каким его выгодно выставлять отдельным людям, которые хотят нас запугать и унизить. Мы совсем не терпилы, мы не млявыя и абыякавыя, мы не готовы мириться с хамством и насилием. Жаль только, что чаша нашего терпения переполнилась лишь после того, как дошло до непоправимого — сломанных костей и жизней.

То, каким оказался наш народ, моё главное открытие. Именно это останется во мне: не жестокость силовиков, а солидарность наших свободных духом людей. И те восхищение, благодарность, родство, которые я испытываю по отношению к ним, сильнее страха.

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