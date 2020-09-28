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Санкции США из-за Навального — только начало проблем Кремля

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  • Александр Морозов
  • 28.09.2020, 13:40
  • 7,971
Санкции США из-за Навального — только начало проблем Кремля
Алексей Навальный

Санкции коснутся двух групп.

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий представила законопроект, предусматривающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Новые санкции неизбежны из-за отказа Кремля расследовать это покушение. Поэтому впереди не только санкции США, но и расследование, которое будет проводить ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия], затем и европейские санкции, если позиция Кремля не изменится.

Надо отметить, что вообще грядет большой новый раунд санкций, поскольку одновременно обсуждаются и санкции в связи с Беларусью. В резолюции Европарламента уже содержится предложение включить в санкционный список не только белорусских чиновников, ответственных за насилие и нарушение прав человека, но и российских деятелей, которые активно участвуют в поддержке режима Лукашенко.

Кто именно сейчас окажется в санкционном списке - трудно сказать. На мой взгляд, санкции по делу Навального коснутся двух групп:

- Во-первых - тех, кто отвечает за режим соблюдения договора о запрещении химического оружия и тех, кто контролирует доступ к лабораториям, в которых хранятся образцы,

- Во-вторых - тех, кто причастен к агрессивной борьбе с российской оппозицией.

Но персональный санкционный список США и так уже достаточно широкий. И в нем уже много лиц, которые несут ответственность за отказ от расследования покушения на Навального и тех, кто в медиа организовывает кампанию по лжи и диффамации вокруг этого дела. Так что вряд ли список сильно расширится.

Санкции - это не судебные решения. Это - по своему смыслу - предупредительные действия против широкой среды чиновников, бизнесменов, деятелей культуры и др., которые в последние 10-15 лет были тесно связаны с Кремлем. Этими мерами их заставляют дистанцироваться от ставшего токсичным Путина. Если присмотреться к московской политической сцене, то видно, что санкции в известной мере действуют: многие из тех, кто раньше активно и публично поддерживали президента РФ, замолчали. Это не значит, что они в оппозиции. Но это значит, что люди все чаще взвешивают последствия своего жизненного выбора.

Персональные санкции действуют на длинной дистанции. Жизнь людей в санкционных списках сильно осложняется: под контролем финансовые транзакции, перемещения, выдача виз, возможности открывать бизнесы в других странах, средства, которые были ими выведены в прошлом в другие страны, попадают под пристальный контроль, люди оказываются в базе лиц, не доказавших легальное происхождение капиталов.

Цель этих санкций - не наказать людей, а подтолкнуть рационально мыслящих людей, обладающих влиянием и собственностью, отодвинуться от дальнейших опасных, агрессивных и криминальных действий Кремля. А это – неплохо, так как это формирует круг людей, которые, возможно, сыграют большую роль в будущем.

Александр Морозов, "Главред"

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