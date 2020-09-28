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Ученые выяснили, сколько на самом деле органов чувств у человека

  • 28.09.2020, 14:57
Ученые выяснили, сколько на самом деле органов чувств у человека

Их больше пяти.

Человек получает сведения об окружающем мире при помощи пяти основных органов чувств — это глаза, уши, нос, язык и кожа, которые отвечают за зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Но современная наука считает, что у людей могут быть и другие органы чувств — не менее важные, но не столь явные, пишет lenta.ua.

К примеру, люди растеряли бы значительную часть своих двигательных способностей, если бы у нас не было проприоцептивных мышечных рецепторов, позволяющих ощущать пространственное положение частей своего тела, а также их положение друг относительно друга. Именно благодаря проприоцептивным мышечным рецепторам мы можем без проблем подносить руку ко рту или носу, пользоваться лестницами, а также совершать другие привычные действия, над которыми совершенно не задумываемся.

Одним из самых основных чувств, как уверены многие исследователи, является чувство равновесия. Балансировать на двух ногах и не падать нам помогает вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе. Жидкость, которая перемещается в системе из трех каналов, позволяет головному мозгу рассчитывать положение тела в пространстве и принимать нужную ориентацию. Еще одно важное чувство — способность ощущать холод, поддерживаемая гормоном грелином.

Некоторые ученые говорят, что люди способны ощущать магнитные поля. Но магниторецепция у людей пока что изучена очень плохо, поэтому будем надеяться, что наука заполнит этот пробел в ближайшие годы.

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