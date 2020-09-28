Власти хотят провести пересчет «тунеядев» 14 28.09.2020, 15:20

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Фото: «Наша Ніва»

Ждать усиления протестов?

В октябре власти намерены пересчитать «тунеядцев», пишет tut.by. В ноябре в Беларуси должны обновить список трудоспособного населения, которое «не занято в экономике». Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Планировалось, что «тунеядцы» с октября 2019 года будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года, а позднее — на 1 мая 2021 года.

Ранее в декабре 2018 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе «не занятых в экономике» числится около 500 тысяч человек. В ведомстве не предоставляют актуальные данные по числу включенных в базу.

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