Брестские власти разрешили достроить аккумуляторный завод, против которого протестуют горожане 8 28.09.2020, 16:38

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Решение «глава» Брестского облисполкома принял несколько дней назад.

Распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу. Об этом tut.by сообщил информированный источник, а позже подтвердили в пресс-службе «Аккумуляторного Альянса».

После отмены распоряжения аккумуляторный завод сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам.

— О запуске производства сейчас речи не идет, — уточнили в пресс-службе компании.

Соответствующее решение глава Брестского облисполкома принял 25 сентября.

Напомним, с просьбой отменить распоряжение о приостановке строительства завода в облисполком 25 августа обратилось руководство предприятия. Директор «Аккумуляторного Альянса» Дмитрий Бутов аргументировал это тем, что аккумуляторный завод получил все необходимые разрешения: положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз, а также разрешение на выбросы.

Ранее Лукашенко обещал брестчанам, что судьбу завода решит «местный референдум». Состоится он или нет, пока неясно. В ответе, который 21 сентября получили от областных властей противники строительства аккумуляторного завода, сообщалось, что тема референдума «дальнейшего развития со стороны инициативной группы не нашла».

Правозащитник Роман Кисляк рассказал, что активисты продолжают работу по проведению местного референдума. На прошлой неделе они приступили к формированию инициативной группы.

Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Первый давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды диктатора. Второй — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск».

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