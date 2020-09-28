Адвокат Дмитрий Лаевский: Мы не согласимся на роль мышей под веником 3 28.09.2020, 17:25

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Надо каждый день бороться и все получится.

Адвокаты — это независимые юристы, которые оказывают правовую помощь людям в том числе при защите от уголовного преследования и в иных спорах с властью. Поэтому преследование адвокатов и препятствование адвокатской деятельности — это не только действия против конкретных адвокатов, это еще и маркер, определяющий отношение власти к правам граждан в целом. Так адвокат бизнесмена и политика Виктора Бабарико и юриста Максима Знака Дмитрий Лаевский прокомментировал задержание и суд над адвокатом Людмилой Казак, пишет tut.by.

Людмила Казак была задержана 24 сентября в центре города и провела ночь на Окрестина. На нее было составлено два протокола: по статьям 23.34 КоАП («Участие в несанкционированном массовом мероприятии») и 23.4 КоАП («Неповиновение требованиям сотрудников милиции»). По протоколу, Казак 30 августа приняла участие в акции, а при задержании 24 сентября «оказала сопротивление» сотрудникам органов внутренних дел.

— Абсурдность первого протокола состояла в том, что ни в каком «несанкционированном мероприятии» Людмила не участвовала (поскольку в указанное в протоколе время находилась в другом месте — в торговом центре, покупала ребенку вещи). Абсурдность второго протокола прямо следовала из абсурдности первого — ведь возражение человека против его захвата в центре города неизвестными, когда отсутствует основание для «задержания», не образует неповиновения, поскольку у «сотрудников» отсутствовало «законное основание» заявлять какие-то требования, которым человек должен был бы подчиняться, — отмечает Лаевский.

Суд сразу отправил протоколы на доработку, и в итоге Казак судили лишь по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Судья Александр Руденко оштрафовал адвоката на 25 базовых величин.

— Хотя рассыпался основной протокол — за участие в «несанкционированном мероприятии», однако при этом судья Руденко счел возможным осудить Людмилу Казак за неповиновение «законным требованиям» милиции. На чем построен вывод о «законности» требований милиции, которым якобы не подчинилась адвокат — неясно. Если, как уже выяснилось, оснований для задержания адвоката не было, то и законным задержание быть не может, и требования при таком задержании законными признаваться не могут. Более того, доказательственной базой послужили «показания» двух субъектов в масках, которые представились «Иваном Ивановым» и «Александром Александровым». Чего стоят свидетельства граждан с измененными именами и скрытыми лицами? Ведь они могут безнаказанно говорить все что угодно. Однако именно такие доказательства положены в основу. Что это, если не исключительный цинизм? Интересно, хотели бы такого суда в отношении себя те, кто это придумал и реализовал, — пишет Лаевский.

Адвокат подчеркивает: Людмилу Казак не задерживали в момент неких «противоправных» действий. За ней специально проследили и задержали в городе днем просто посреди улицы. Цель этого, считает Лаевский, не вызывает сомнений, с учетом того, что адвокат активно защищает подзащитную — Марию Колесникову.

— Меж тем Макей рассказывает миру, имея в виду официально озвученные итоги выборов, про то, как у нас строятся «стабильность, мир и устойчивое развитие». Мы видим, как они строятся и в чем заключаются. Думается, что в государстве, где субъекты в масках выслеживают адвоката, чтобы схватить его и увезти в изолятор на основании сфабрикованного протокола, который развалится еще до суда, а потом для оправдания этого мракобесия адвоката осуждают за неповиновение милиции, которая не имела права задерживать адвоката, что-то не так.

Помните этот мем: «Что-то не так»? Так вот у нас тут, как видим, сильно все не так. Но мы не согласимся на роль мышей под веником. Мы пришли в профессию защищать право и будем верны этому. Поэтому сегодня защита наших граждан, несмотря на все сложности — это наш вклад в достижение общества, основанного на уважении к праву, и я убежден, что такое общество белорусы обязательно смогут создать. Просто надо каждый день делать, и все получится, — заявил Дмитрий Лаевский.

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