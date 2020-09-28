Ученые раскрыли секрет хорошего иммунитета 2 28.09.2020, 17:34

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Он очень прост.

Секрет хорошего иммунитета прост. Он заключается в здоровом сне. Именно полноценный ночной сон, по мнению медиков, помогает организму сопротивляться различным инфекциям, пишет lenta.ua.

Врачи убеждены, что сон – это своего рода фундамент крепкого здоровья и долголетия каждого человека. При этом, чем качественнее сон человека, тем лучше он защищен от инфекций. Причем, отмечается, что речь идет как о вирусных, так и о бактериальных заболеваниях.

У людей, которые спят ночью менее пяти часов, шансы подхватить инфекцию гораздо выше, чем у тех, кто спит не менее семи часов.

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