Ученые раскрыли секрет хорошего иммунитета

Ученые раскрыли секрет хорошего иммунитета2
- 28.09.2020, 17:34
- 6,751
Он очень прост.
Секрет хорошего иммунитета прост. Он заключается в здоровом сне. Именно полноценный ночной сон, по мнению медиков, помогает организму сопротивляться различным инфекциям, пишет lenta.ua.
Врачи убеждены, что сон – это своего рода фундамент крепкого здоровья и долголетия каждого человека. При этом, чем качественнее сон человека, тем лучше он защищен от инфекций. Причем, отмечается, что речь идет как о вирусных, так и о бактериальных заболеваниях.
У людей, которые спят ночью менее пяти часов, шансы подхватить инфекцию гораздо выше, чем у тех, кто спит не менее семи часов.