Экс-тренер вратарей «Динамо-Брест»: Произошло единение страны, народа 28.09.2020, 17:54

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Василий Хомутовский

Фото: ФК «Динамо-Брест»

Белорусы показали свой характер.

Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский осудил жестокость силовиков и насилие в отношении мирных граждан. Как рассказал Василий в интервью YouTube-каналу «Жизнь-малина», он все видел своими глазами, пишет «Брестская газета».

«9 августа я был в Бресте. Я живу в центре, где стоит памятник 1000-летия. И прямо возле моего дома летали светошумовые гранаты. Я вышел из подъезда, хотя можно было просто открыть окно, чтобы посмотреть, что происходит. Встал в арке у своего дома (таких, как я, любопытных, было еще полдома) и смотрел, что творилось на пересечении улиц Гоголя и Советской. Видел, что в людей кидали светошумовые гранаты, людей хватали, паковали — даже не в автозаки, а в микробусики, еще с номерами. Паковали просто за то, что они вышли. И я лично был свидетелем этого», – вспоминает экс-тренер.

Тем не менее, говорит Хомутовский, страшно ему не было.

«Я просто стоял и спрашивал у себя, зачем они так поступают с людьми, у которых нет в руках оружия — только бело-красно-белые флаги. При этом люди показали свой характер: как бы их не провоцировали — они не отвечали силой», – рассказал Василий.

Он отметил, что после 9−10 августа страна консолидировалась, произошедшие события сподвигли тех, кто никогда раньше не интересовался политикой, объединиться.

«Произошло единение страны, народа. Кто бы что ни говорил про кукловодов и манипуляторов, я не соглашусь. Конечно, есть те, кто не поддерживают. Это нормально. Но я видел людей, [которые выходят]. Как будто всплыла генетическая память — как говорят, гены пальцем не раздавишь», – резюмировал Василий.

Хомутовский также рассказал, что его отец – бывший милиционер, да и сам он мечтал когда-то поступить в Академию милиции по окончании школы. Но эту мечту убили. И, если бы была такая возможность, он бы сказал главе МВД Юрию Караеву, что «милиция должна защищать свой народ, а не выполнять преступные приказы».

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