Адвокат Максим Знак выходит из голодовки 28.09.2020, 18:20

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Максим Знак

Фото: «Радыё Свабода»

Адвокат голодал с 18 сентября.

Адвокат Максим Знак, объявивший голодовку в СИЗО № 1, постепенно возобновляет прием пищи, рассказал tut.by защитник Дмитрий Лаевский.

Сегодня первый раз после выходных защитники посетили Максима Знака в СИЗО. По их словам, еще до выходных он ощутил огромную волну поддержки — начиная с того, как поддержали коллеги-адвокаты, подав десятки ходатайств о личном поручительстве и придя в суды обеих инстанций, и заканчивая огромным количеством комментариев, обращений и писем людей, в том числе ранее лично не знакомых со Знаком.

— Такое количество добрых слов впечатляет. Его мужественный поступок заметили, это внесет вклад в утверждение значимости права в обществе. В выходные Максим начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи. Подробности он расскажет сам, когда будет освобожден. Мы надеемся, что это произойдет скоро. Он выражает всем огромную благодарность и подтверждает решимость, желание и готовность дальше работать и бороться, — рассказал Дмитрий Лаевский.

Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО № 1 Минска. 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку.

За неделю голодовки Знак похудел на 6 килограммов, в отдельных анализах у него было обнаружено расхождение с нормой.

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