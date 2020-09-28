Прибыль белорусской промышленности упала на 64,1% 1 28.09.2020, 18:33

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иллюстрационное Фото

Долги предприятий по кредитам и займам с начала года выросли на 12,5%.

Белорусские промышленные предприятия в январе-июле получили 1,73 млрд рублей чистой прибыли. Она сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 64,1%. В июле чистая прибыль промышленности составила всего около 30 млн рублей, следует из данных Белстата.

Июльская выручка промышленности составила 10,5 млрд рублей. В целом за семь месяцев она сократилась на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,65 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции уменьшилась на 5,5% до 52,6 млрд рублей.

Прибыль от реализации выросла лишь на 2,4% до 6,27 млрд рублей.

Рентабельность продаж по итогам семи месяцев составила 9,3%. Она выросла на 0,1 п.п. в сравнении с полугодием и на 0,6 п.п. в сравнении с январем-июлем 2019 года.

Число убыточных предприятий за июль увеличилось на 16. Всего же по итогам семи месяцев убытки имели 357 организаций, что на 22,7% больше, чем год назад.

Их совокупный чистый убыток вырос в 6,1 раза до 1,67 млрд рублей. На одну организацию приходилось 4,69 млн рублей чистого убытка, или в пять раз больше, чем год назад.

Долги предприятий по кредитам и займам с начала года выросли на 12,5% до 49,26 млрд рублей, а просроченная задолженность снизилась на 29% до 1,44 млрд.

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