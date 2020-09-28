Очевидцы рассказали о беспределе карателей в пиццерии в Уручье 1 28.09.2020, 19:07

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Караевцы забегали за участниками протестов прямо в заведения общепита.

Очередное протестное воскресенье в Минске не осталось без задержаний. Некоторые из них были довольно брутальными: силовики забегали за участниками протестов прямо в заведения общепита. Так, одно из самых жестких задержаний случилось в «Додо пицца» в торговом центре «Спектр» в Уручье. Tut.by узнал у очевидцев, как это происходило.

«Задержали тех, кто забежал в пиццерию в последний момент»

Одна из посетительниц «Додо пицца» Елена рассказала, что ходила с подругой на марш. Где-то в 17.40 девушки решили выйти из колонны, добрались на первом попавшемся транспорте до Уручья. Решили перекусить в «Додо пицце» — были там около 18.30.

— В кафе было занято два или три столика на всю пиццерию. Мы сделали заказ и пока его ожидали, слышали, что одна из девушек-сотрудниц мониторила Telegram и говорила коллегам: «Колонна движется в сторону Уручья». Потом начался дождь, внутрь пиццерии стало заходить все больше людей, очередь становилась длиннее, люди заходили промокшие. Мы подсадили к себе двоих парней, чтобы их не забрал ОМОН, сделали видимость, что сидим компанией и кушаем.

Собеседница говорит, что заходили в пиццерию в том числе «парни с флагами на плечах», то есть было понятно, что люди пришли с протестов.

— В какой-то момент очередь стала большой, около 30 человек. Все они стояли внутри, в пиццерии. Потом кто-то в конце очереди произнес: «Идут, омоновцы идут!». Какой-то парень, который, видимо, забежал последним, в светлых штанах, стал перепрыгивать столик, омоновец бежал за ним, бил дубинкой вслед. В итоге повалил его. Потом вышло еще несколько омоновцев, они пошли в сторону туалета, задержали в той стороне темненького парня с бородой. Еще один парень пытался выбежать через второй выход, который ведет в торговый центр — но его повалили и задержали.

Елена говорит, что все задержанные не были в пиццерии до этого, они зашли буквально перед правоохранителями. То есть, по словам очевидицы, задержали именно тех, за кем зашли целенаправленно. По словам девушки, все произошло быстро, буквально за две-три минуты.

«Один парень был в шаге от задержания, но сказал, что покупал лимонад (так и было)»

Другая посетительница, Кристина, описывает примерно то же, за одним исключением: по ее словам, задержали в пиццерии двоих, а не троих человек. Происходило все так: правоохранители забежали за парнем в синем дождевике, силовик вдогонку ударил его дубинкой, парень успел убежать, однако его все равно задержали: около двери, которая вела из пиццерии в коридор торгового центра.

— Откуда-то сзади по левой стороне от прилавка вывели еще одного мужчину (темноволосый, с бородой, в черной куртке и голубой кофте или майке). Его просто вели к выходу. Еще один парень был буквально в шаге от задержания, он стоял в дверях, но силовиков убедило то, что он сказал, что просто покупал лимонад (оно так и было).

По ощущениям девушки, все произошло за «три-пять минут». После этого сотрудница «Додо пицца» вышла из-за прилавка и сказала, что заказы они больше не принимают, но кто хочет, может остаться и доесть пиццу или просто «пересидеть».

«Парень пробежал через всю пиццерию, но его задержали в тамбуре»

Слова Кристины повторяет и другой очевидец — Андрей. Он оказался в пиццерии около 19 часов, людей в тот момент было уже много, через пять минут внутрь забежало трое парней: один был в синем дождевике, второй в темной куртке с небольшой бородой. Куда «пропал» третий, было неясно, возможно, подсел к кому-то за столик или его задержали прямо у главного входа, где была толпа.

— Первый побежал в сторону второго выхода, пробежал через всю пиццерию, но трое омоновцев побежали за ним и задержали в тамбуре, в стороне магазина «Красный пищевик». Второй парень забежал в служебное помещение, но кто-то из омоновцев это увидел и толпа из семи человек побежали за ним.

В это время, продолжает Андрей, менеджер пиццерии вышла в зал, закрыла второй выход, а увидев, что ОМОН побежал в рабочую зону, попросила их покинуть помещение, однако парня, который пытался скрыться за пределами зала, все же забрали.

По ощущениям Андрея, все произошло где-то за минуту-две.

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