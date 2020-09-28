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Судья в Витебске извинилась перед журналистом и прекратила дело

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  • 28.09.2020, 19:45
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Судья в Витебске извинилась перед журналистом и прекратила дело
Дмитрий Казакевич
Фото: страница Дмитрия Казакевича в фейсбуке

Итог рассмотрения дела против журналиста оказался неожиданным для всех.

Сегодня в суде Первомайского района Витебска состоялось повторное рассмотрение административного дела в отношении журналиста «Белсата» Дмитрия Казакевича по ст. 23.34 КоАП об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Итог оказался неожиданным для всех и его самого: судья прекратила дело за недоказанностью вины.

«Слухайце, нейкі космас: маю справу, па якой я адседзеў ужо 5 сутак, скасавалі праз недаказанасць віны. Суддзя ад імя суду папрасіла ў мяне прабачэння! Аж не ведаю, што пра гэта думаць», — написал Казакевич в Facebook.

Подробности истории рассказал портал tut.by. Казакевич был задержан вечером в день выборов, 9 августа, когда снимал репортаж с несанкционированного митинга. Его поместили в ИВС. Судья районного суда дал ему 10 суток ареста, но после 5 суток, 14 августа, его отпустили — тогда задержанных стали массово освобождать.

Казакевич обжаловал решение в областном суде, и оно было отменено и возвращено на пересмотр в районный суд. Заседание прошло сегодня, его вела судья Вероника Борисова.

В материалах дела обнаружились значительные нестыковки. В протоколе указано место задержания на Московском проспекте, где Дмитрий якобы был с группой людей и скандировал лозунги. Однако трое свидетелей-журналистов дали показания, что Дмитрий был в полкилометре оттуда, на площади Победы, и пришел туда, чтобы сделать репортаж, лозунгов не кричал.

Кроме того, в протоколе значится, что журналиста задерживал военнослужащий, контролер в\ч 5524 Виталий Грудинский. Свидетели же сказали, что задержание проводили милиционеры. Кроме того, сам Грудинский, выступив в суде по видеосвязи, заявил, что не узнает Казакевича и вообще не задерживал в тот день людей, а только конвоировал в ИВС или РОВД тех, кого ему передавали милиционеры. При этом документов на задержанных ему не давали, а сам он протоколов не составлял. Военнослужащий заявил, что протокол, который подписан его именем, он не писал, а подпись под ним ему не принадлежит.

Судья объявила перерыв, а затем заявила, что дело прекращено в связи с недоказанностью вины. Она принесла Дмитрию Казакевичу извинения от имени суда.

Журналист признался, что не ожидал такого решения. Сейчас он планирует подать иск на взыскание компенсации материального и морального ущерба за пять суток, проведенные под арестом без оснований.

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