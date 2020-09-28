Тренеру хоккейной команды Лукашенко хотят запретить въезд в Евросоюз

Тренеру хоккейной команды Лукашенко хотят запретить въезд в Евросоюз17
- 28.09.2020, 19:59
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Также в санкционный список может попасть целый ряд спортивных чиновников.
Белорусский фонд спортивной солидарности подготовил список спортивных чиновников и функционеров, которым необходимо запретить въезд в страны Евросоюза, пишет сайт naviny.by.
Как отмечается, это решение было принято на основании «многочисленных обращений граждан и организаций», которые поступили в адрес БФСС.
Фонд отмечает, что были проведены консультации с представителями белорусской и европейской спортивной общественности.
На данный момент предлагается подвергнуть санкциям пять человек:
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма;
Михаил Портной, замминистра спорта и туризма;
Вячеслав Дурнов, замминистра спорта и туризма;
Дмитрий Басков, глава Федерации хоккея Беларуси, тренер хоккейной команды Лукашенко;
Дмитрий Толкачев, директор РЦОП по велоспорту.
Кроме этого, отметили в фонде рассматриваются еще ряд кандидатов в «черный список», «персональные дела» которых требуют дополнительного рассмотрения. В частности, речь идет о:
Александре Барауле, замминистра спорта и туризма;
Михаиле Прокопенко, главе Белорусской федерации современного пятиборья, бывшем начальнике спортуправления Мингорисполкома;
Руслане Шарапове, генсеке Белорусской федерации дзюдо;
Юрие Рыбаке, белорусском спортсмене (дзюдо, самбо).
«Основанием для включения данных лиц в список визовых санкции являются подтвержденные факты их непосредственной причастности к грубым нарушениям прав спортсменов, а также репрессиям (угрозы, увольнения) по отношению к представителям белорусского спорта», — подчеркнули в БФСС.