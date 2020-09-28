Тренеру хоккейной команды Лукашенко хотят запретить въезд в Евросоюз 17 28.09.2020, 19:59

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Также в санкционный список может попасть целый ряд спортивных чиновников.

Белорусский фонд спортивной солидарности подготовил список спортивных чиновников и функционеров, которым необходимо запретить въезд в страны Евросоюза, пишет сайт naviny.by.

Как отмечается, это решение было принято на основании «многочисленных обращений граждан и организаций», которые поступили в адрес БФСС.

Фонд отмечает, что были проведены консультации с представителями белорусской и европейской спортивной общественности.

На данный момент предлагается подвергнуть санкциям пять человек:

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма;

Михаил Портной, замминистра спорта и туризма;

Вячеслав Дурнов, замминистра спорта и туризма;

Дмитрий Басков, глава Федерации хоккея Беларуси, тренер хоккейной команды Лукашенко;

Дмитрий Толкачев, директор РЦОП по велоспорту.

Кроме этого, отметили в фонде рассматриваются еще ряд кандидатов в «черный список», «персональные дела» которых требуют дополнительного рассмотрения. В частности, речь идет о:

Александре Барауле, замминистра спорта и туризма;

Михаиле Прокопенко, главе Белорусской федерации современного пятиборья, бывшем начальнике спортуправления Мингорисполкома;

Руслане Шарапове, генсеке Белорусской федерации дзюдо;

Юрие Рыбаке, белорусском спортсмене (дзюдо, самбо).

«Основанием для включения данных лиц в список визовых санкции являются подтвержденные факты их непосредственной причастности к грубым нарушениям прав спортсменов, а также репрессиям (угрозы, увольнения) по отношению к представителям белорусского спорта», — подчеркнули в БФСС.

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