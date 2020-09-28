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Автобусы до Варшавы, Риги и Киева поедут по измененному графику из-за «зимнего времени»

  • 28.09.2020, 20:19
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Автобусы до Варшавы, Риги и Киева поедут по измененному графику из-за «зимнего времени»
Иллюстрационное фото

Измененный график будет актуален в период времени с 25 октября текущего года по 27 марта следующего.

В связи с переходом ряда соседних стран на "зимнее время" меняется время отправления регулярных рейсов по маршрутам "Минск-Варшава", "Минск-Рига" и "Минск-Киев", сообщил "Минсктранс".

Измененный график будет актуален в период времени с 25 октября текущего года по 27 марта следующего.

Минск-Варшава через Барановичи и Брест (без заезда в Тересполь)

Из Минска от АВ "Центральный" ежедневно в 0.10 (вместо 0.30) и в 13.30; автобусы будут прибывать на АВ Барановичи в 02.15, 15.30 и отправляться в рейс 02.20, 15.35, на АВ Варшавы в 08.50 (вместо 09.50) и в 22.30 (вместо 23.30) соответственно.

Из Варшавы ежедневно в 23.00 и 16.30 автобус будет прибывать на АВ Минска в 11.30 (вместо 10.30) и 05.35 (вместо 04.35) соответственно.

Минск-Варшава (без заезда в аэропорт "Модлин")

Из Минска от АВ "Центральный" ежедневно в 08.00. Автобус будет прибывать на АВ Варшава "Заходний" в 16.05 (вместо 17.05).

Из Варшавы ежедневно в 12.00 автобус будет прибывать в Минск в 00.55 (вместо 23.55).

Минск-Варшава через Барановичи, Брест

Из Минска от АВ "Центральный" ежедневно в 19.00. Автобус будет прибывать на АВ Барановичи в 21.15 и отправляться в рейс в 21.20, на АВ Брест будет прибывать в 00.15, отправляться в 00.25, и прибывать на АВ Варшавы в 04.00 (вместо 05.00).

Из Варшавы ежедневно в 19.30 (без заезда в аэропорт "Модлин").

Автобус будет прибывать в Белосток в 22.50, в Минск в 08.30 (вместо 07.30).

Так, автобус, выполняющий рейс 24.10.2020 из Минска в 19.00, прибудет 25.10.2020 по местному времени в аэропорт им. Шопена в 03.40 (вместо 04.40), на АВ Варшавы – в 04.00 (по "зимнему" расписанию).

Автобус, выполняющий рейс 24.10.2020 из Варшавы в 23.00 прибудет в Минск 25.10.2020 – в 11.30 (по "зимнему" расписанию).

Минск-Рига

Из Минска от АВ "Центральный" в 22.00 ежедневно (автобусы будут прибывать в Вильнюс 01.20 вместо 02.20, в Ригу в 06.00 вместо 07.00).

Из Риги в 22.00 (из Вильнюса в направлении Минск в 02.50) ежедневно (автобусы будут прибывать в Минск в 08.00 вместо 07.00).

Так, 24.10.2020 автобус, выполняющий рейс из Минска в 22.00, прибудет 25.10.2020 по местному времени в Аэропорт Вильнюса в 02.05 и в Ригу в 06.00 (вместо 07.00).

Минск-Киев

Из Минска от АВ "Центральный" в 19.00 по четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям (прибытие в Гомель в 23.25 и отправление в 23.30) и в 22.30 по понедельникам, вторникам, средам; автобусы будут прибывать в Киев в 05.20 (вместо 06.20) по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам и в 07.30 (вместо 08.30) по вторникам, средам, четвергам соответственно.

Из Киева в 19.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам и в 21.30 по вторникам, средам, четвергам по маршруту Киев-Минск (будут прибывать в Минск в 07.25 (вместо 06.25) по субботам, воскресеньям, понедельникам, вторникам и в 08.30 (вместо 07.30) по средам, четвергам, пятницам.

Так, 24.10.2020 автобус, выполняющий рейс из Минска в 19.00, прибудет 25.10.2020 по местному времени в Киев в 05.20 (вместо 06.20).

Как сообщалось, переход на "зимнее время" затронет также график отправления-прибытия маршрутов "Минск-Каунас" и "Минск-Вильнюс".

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