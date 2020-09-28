Макрон поддержит санкции в отношении режима Лукашенко
- 28.09.2020, 21:08
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Президент Франции заявил о необходимости «услышать о стремлении демонстрантов к свободе».
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Литве в понедельник о том, что поддержит санкции в отношении Беларуси, сообщает interfax.by со ссылкой на Bloomberg.
"У нас есть общая цель и надежда относительно того, что мы можем заняться санкциями в ближайшем будущем", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой.
Он заявил о необходимости "услышать о стремлении демонстрантов к свободе "и призвал власти Беларуси "положить конец произвольным арестам".
Французский президент также сообщил о намерении провести встречу со Светланой Тихановской, которая в настоящее время находится в Литве.
В конце сентября страны Балтии уже объявили санкции в отношении диктатора Лукашенко и еще 29 должностных лиц. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
Евросоюз также рассматривает вопрос о введении санкций, однако решение пока не принято. Совет ЕС намерен рассмотреть этот вопрос на саммите в Брюсселе, который запланирован на 1-2 октября.
В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа.