Макрон поддержит санкции в отношении режима Лукашенко 28.09.2020, 21:08

2,578

Президент Франции заявил о необходимости «услышать о стремлении демонстрантов к свободе».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Литве в понедельник о том, что поддержит санкции в отношении Беларуси, сообщает interfax.by со ссылкой на Bloomberg.

"У нас есть общая цель и надежда относительно того, что мы можем заняться санкциями в ближайшем будущем", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Он заявил о необходимости "услышать о стремлении демонстрантов к свободе "и призвал власти Беларуси "положить конец произвольным арестам".

Французский президент также сообщил о намерении провести встречу со Светланой Тихановской, которая в настоящее время находится в Литве.

В конце сентября страны Балтии уже объявили санкции в отношении диктатора Лукашенко и еще 29 должностных лиц. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

Евросоюз также рассматривает вопрос о введении санкций, однако решение пока не принято. Совет ЕС намерен рассмотреть этот вопрос на саммите в Брюсселе, который запланирован на 1-2 октября.

В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».