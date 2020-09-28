Ученые впервые подтвердили сознательное мышление у ворон 2 28.09.2020, 21:14

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Ранее такую активность фиксировали только в мозге приматов.

Ученые заявили, что черные вороны могут анализировать окружающую среду и отвечать на некоторые сигналы. Ранее такую активность фиксировали только в мозге приматов, который гораздо сложнее, передает nv.ua.

Нейробиологи и психологи до сих пор спорят о природе сознания человека, — что это такое, как и когда формируется сознание и какие части мозга за него отвечают.

Ученым известно о проявлении признаков сознания разными видами животных, в частности — приматов. Некоторые исследователи даже заявляют о существовании примитивных форм сознания у растений.

Но на днях представители Тюбингенского университета в Германии впервые заявили о демонстрации признаков сознания у птиц — черных ворон (Corvus corone).

Физиологи опубликовали результаты эксперимента, согласно которым вороны могут быть осведомлены о состоянии окружающей среды и даже реагировать на некоторые сигналы извне.

Иными словами, этот вид птиц может испытывать субъективный опыт познания окружающей среды. Ученые называют это первичным или сенсорным сознанием, и ранее его признаки подтверждали только у приматов.

Сперва ворон научили реагировать не свет: когда на экране появлялся яркий и четкий световой луч, вороны поворачивали голову, подтверждая, что они его видят.

Но ключевой эксперимент заключался в том, чтобы заставить птиц реагировать на свет, который сложно заметить. Авторы эксперимента протестировали на воронах примерно 20 тыс. световых сигналов, — некоторые вороны реагировали на него, а некоторые — нет.

Для анализа нейронной активности птиц, ученые подключили к мозгу ворон специальные электроды, которые фиксировали данные электрических импульсов

Ученые подтвердили, что когда вороны реагировали на свет поворотом головы — нейронная активность проявлялась в момент между появлением света и соответствующей реакцией. Когда такой реакции не было — электроды также не фиксировали подобную активность в мозге птиц.

«Наши результаты показывают, что нервные клетки на более высоких уровнях обработки мозга вороны находятся под влиянием субъективного опыта, или, точнее, производят субъективный опыт», — пишут ученые.

Ценность этого эксперимента заключается в том, что это первые прямые доказательства существования примитивной формы сознания у птиц. При этом, структура мозга птиц более гладкая, чем у приматов, которые имеют извилины.

В следующем исследовании ученые также подтвердили, что гладкость мозга птиц не подтверждает его простоту: исследователи обнаружили, что анатомия мозга голубя и совы сильно похожа на мозговую архитектуру некоторых млекопитающих.

Это позволяет предположить, что у птиц и млекопитающих в процессе сохранилась похожая форма организации нейронных связей, которая не зависит от общей структуры мозга.

Напомним, самые ранние известные человеку предки птиц и млекопитающих существовали около 310−340 млн лет назад. Эти животные — амниоты — появлялись на свет в зародышевых оболочках (оплодотворенного яйца на суше или внутри матери).

В группу амниотов входили четвероногие позвоночные — рептилии, птицы и млекопитающие.

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