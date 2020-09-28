В Могилеве каратели Караева ранили человека 1 28.09.2020, 21:22

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фото: svaboda.org

Из Ленинского райотдела милиции мужчину доставили в больницу скорой помощи.

После разгона акции 27 сентября в Могилеве был госпитализирован 38-летний Андрей Вербицкий — ему разбили лицо. Как передает "Радио Свобода", из Ленинского райотдела милиции мужчину доставили в больницу скорой помощи. Проверкой этого факта занимается Следственный комитет: следователь приходил к потерпевшему 27 и 28 сентября.

Сообщается, что травы Вербицкий получил на площади Орджоникидзе, где против протестующих милиционеры применили силу и спецсредства: стреляли в воздух из светошумовой ракетницы.

Могилевчанин говорит, что в группе омоновцев жёстче всего вели себя два милиционера, которые целенаправленно шли на него и мужчину рядом, которому перепало гораздо больше.

"Я буквально на секунду взглянул на мужчину рядом, и мне сразу нанесли удар, но не дубинкой, потому что от неё остался бы шрам. А так у меня под глазом содранная кожа и лоб рассечен. Я схватился за лицо. Почувствовал, что потекла кровь. Группировался, локтями прикрыл туловище. Просил, чтобы меня не били, потому что сам пойду, куда скажут. Когда я согнулся, прозвучал выстрел. Возле меня сверкнуло. Потом ещё было два удара по сторонам, но не скажу, что сильные", — вспоминает могилевчанин.

В микроавтобусе Вербицкий, по его словам, просил вызвать скорую, так как начал терять сознание. "В отдел милиции меня вели, потому что картинка передо мною была расплывчатая. Через час в отдел приехала скорая", — рассказывает он.

По предварительному диагнозу, у Вербицкого черепно-мозговая травма легкой степени, ушибленная рана в лобной области. Ему назначили ряд процедур для детального обследования.

По подсчетам правозащитников, 27 сентября милиционеры задержали в Могилеве более 30 человек.

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