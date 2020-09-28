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США ударили в «сердце» экономики Китая

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  • 28.09.2020, 22:18
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США ударили в «сердце» экономики Китая

США ввели ограничения на поставки в Китай оборудования и технологий.

США ударили в самое «сердце» экономики Китая и, в частности, ее технологического сектора, введя ограничения на поставки оборудования и технологий местным компаниям, пишет lenta.ru cо ссылкой на CNBC.

Последние введенные Вашингтоном меры обязывают поставщиков полупроводников получать лицензию на продажу за рубеж, в том числе крупнейшему китайскому производителю микросхем SMIC. Такой шаг фактически сводит на нет усилия Пекина по развитию собственной микроэлектроники и обеспечению ее независимости от других стран, особенно актуальной в условиях торговой войны.

Власти США обосновывают новые требования опасениями о том, что проданные Китаю оборудование, комплектующие и технологии могут использоваться в военных целях, в том числе и против самих Соединенных Штатов. По словам главы инвестиционной компании Independent Strategy Дэвида Роша, новые правила «затрагивают саму основу способности Китая быть автономным в технологиях». SMIC может быть отброшена в своем развитии на несколько лет назад, считает он.

Сама компания утверждает, что не имеет отношения к китайской армии, спецслужбам или военно-промышленному комплексу. На фоне нововведений акции SMIC, торгующиеся на Шанхайской бирже, упали в цене более чем на 6 процентов.

Удар получился тем более болезненным, что США наравне с европейскими странами занимает ведущее место на мировом рынке полупроводников и играет важную роль в глобальных цепочках их поставок. Компенсировать отсутствие доступа к оборудованию и технологиям могли бы другие азиатские компании, однако они, скорее всего, будут опасаться иметь дело с Китаем из-за перспективы попасть под санкции.

SMIC должна была заменить тайваньскую TSMC в качестве поставщика микрочипов для китайского производителя смартфонов Huawei. Последний сам оказался под масштабными ограничениями со стороны США из-за обвинений в передаче персональных данных пользователей спецслужбам.

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