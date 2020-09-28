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Страны Балтии перешли к экономическим санкциям против режима Лукашенко

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  • 28.09.2020, 22:30
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Страны Балтии перешли к экономическим санкциям против режима Лукашенко
фото: Michele Ursi/Shutterstock/FOTODOM

Правительства балтийских стран выработали общую методику по торговле электроэнергией.

Литва, Латвия и Эстония отказались от использования белорусской электроэнергии. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс».

По его данным, правительства балтийских стран выработали общую методику по торговле электроэнергией. В соответствии с ней поставляемая в Литву, Латвию и Эстонию электроэнергия не должна производиться в Беларуси.

Импортируемая электроэнергия должна иметь доказательства, что она произведена не в Беларуси, уточнили в энергокомпании Litgrid.

Ранее страны Балтии включили в список нежелательных лиц для въезда 30 чиновников Беларуси, которых обвиняют в причастности к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и жестоком подавлении протестов. Позднее этот список был дополнен.

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