Страны Балтии перешли к экономическим санкциям против режима Лукашенко

Страны Балтии перешли к экономическим санкциям против режима Лукашенко6
- 28.09.2020, 22:30
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Правительства балтийских стран выработали общую методику по торговле электроэнергией.
Литва, Латвия и Эстония отказались от использования белорусской электроэнергии. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс».
По его данным, правительства балтийских стран выработали общую методику по торговле электроэнергией. В соответствии с ней поставляемая в Литву, Латвию и Эстонию электроэнергия не должна производиться в Беларуси.
Импортируемая электроэнергия должна иметь доказательства, что она произведена не в Беларуси, уточнили в энергокомпании Litgrid.
Ранее страны Балтии включили в список нежелательных лиц для въезда 30 чиновников Беларуси, которых обвиняют в причастности к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и жестоком подавлении протестов. Позднее этот список был дополнен.