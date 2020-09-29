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«Баста!»: С новыми силами продолжаем наступление

  • 29.09.2020, 7:55
«Баста!»: С новыми силами продолжаем наступление
Фото: AFP

План действий на 29 сентября.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром, 29 сентября:

Доброе утро, друзья! Вчера вечером мы неплохо погуляли в своих районах, сегодня с новыми силами продолжаем наступление.

Партизанский протест везде

Как показала практика, против локальных акций власть бессильна. Мы мобильнее и организованнее, чем она. Мы хорошо знаем свои города, микрорайоны, кварталы. Мы уже познакомились со своими соседями. Мы создали группы Сопротивления по всей стране.

Договариваемся с соседями — выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе — выходим на улицу. Договариваемся в локальных чатах — выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов — уличные марши, акции в вузах, блокады дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Женская акция там, где ты!

Мы можем быть везде. Женская акция там, где ты! С сегодняшнего дня возьми с собой один цветок и ходи с ним весь день. В магазин, на обед из офиса, по дороге домой. Высматривай по дороге таких же девушек и маши им своим цветком. Женщины с цветами в очереди у кофейни, женщины с цветами на остановке, женщины в цветком на приборной панели своего автомобиля, женщины, которые дарят цветы другим женщинам, активистам у мемориалов или на районных встречах. Пусть вся страна расцветет!

Каждая из вас может поднять настроение как минимум одному человеку, а это уже немало. А вместе мы можем поднять настроение всей стране!

Готовимся к воскресном маршу

Максимально распространяем информацию о подготовке Марша. Интернет, листовки, стикеры, граффити, креативные призывы, разговоры с соседями и коллегами. Приглашаем на Марш всех всеми доступными способами.

Студенческий протест

Студенты и школьники, ваше учебное заведение - ваша территория. Берите пример с ваших коллег из минских вузов и устраивайте протест прямо там. Приходите на учебу в белых и красных одеждах, проводите чтение стихов, пойте песни. Включайте фантазию и покажите креатив.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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