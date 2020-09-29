Белорусы поддержали спортсменов, выступивших против режима

Белорусы поддержали спортсменов, выступивших против режима2
- 29.09.2020, 8:00
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Соседи ценят их отвагу.
Представители спорта все больше и больше приобщаются к движению за свободу и права белорусского народа. Участники фонда спортивной солидарности не только ходят на митинги, но и собирают деньги на благотворительных аукционах, обращаются к своим коллегам за поддержкой, требуют прекращения насилия, пишет tribuna.com.
Например, баскетболистка сборной Беларуси Елена Левченко так рассказывает о своем видении ситуации в спорте и стране:
«Давайте называть вещи своими именами. Почему у нас в стране спорт вне политики? Спорт у нас очень даже в политике. Кто у нас заведует НОК, Минспорта? Чиновники, которые в политике. Когда нас отправляют на соревнования, говорят, что нужно хорошо выступить. Если выступаем хорошо, эти чиновники ставят себе плюсик. Он очень в политике. Называйте вещи своими именами.
Давно ввязали спорт в политику, а сейчас, когда мы выражаем какое-то свое мнение, согласно Конституции Беларуси, ничего не нарушая, людям почему-то это не нравится».
Активность титулованной центровой оценили на самом высшем уровне – соседи по дому. Вот такой плакат теперь висит в подъезде Елены:
Еще одна табличка с благодарностью от неравнодушных граждан появилась у подъезда Александра Руммо.
Специалист стал одним из немногих людей в мире хоккея, кто открыто выразил свою позицию по поводу происходящего в стране. Руммо комментировал жесткие силовые разгоны протестов, говорил об участии тогда еще гендиректора «Динамо» Дмитрия Баскова в провластных акциях и подписывал петицию за честные выборы.
Вскоре после назначения Баскова главой ФХБ тренер в приватной беседе признался, что готовится к увольнению. Так в итоге и произошло. Но соседи оценили смелость специалиста, которому, по его же признанию, лучше искать новую работу, чем в такой ситуации молчать.
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🔥 Александр Руммо один из немногих хоккейных людей, кто открыто выразил свою позицию по поводу происходящего в Беларуси. Тренер комментировал жесткие силовые разгоны протестов, говорил об участии тогда еще гендиректора «Динамо» Дмитрия Баскова в провластных акциях и подписывал петицию за честные выборы. ⠀ ❌ В прошлую среду Александр уволился из юношеской сборной, а сегодня в его подъезде появилась табличка с благодарностью от соседей: ⠀ 🗣 «Александр, мы вами гордимся. Гражданская позиция и солидарность — это самое важное, что у нас сегодня есть. Спасибо».