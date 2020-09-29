Литва подготовила свой «план Маршалла» для Беларуси

Литва подготовила свой «план Маршалла» для Беларуси18
- 29.09.2020, 8:25
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Он будет представлен на ближайшем саммите Совета Европы.
Вильнюс с партнерами из Риги и Бухареста подготовил план европейской помощи, который намерен предложить Беларуси после того, как от власти уйдет Лукашенко, и представит свои наработки на ближайшей встрече ЕС в верхах. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с находящимся здесь с визитом президентом Франции Эмманюэлем Макроном его литовский коллега Гитанас Науседа, сообщает ТАСС.
"Необходимо думать о завтрашнем дне. Мы - Литва, Латвия, Румыния - предлагаем пакет мер для постлукашенковского периода, чтобы демократическая Беларусь восстановилась. Постараемся представить его на ближайшем саммите Совета Европы", - сказал он.
План, по словам президента Литвы, предусматривает лучший доступ Беларуси к рынку ЕС, финансовым ресурсам, диверсификацию энергетического сектора, помощь гражданскому обществу, неправительственным организациям. "Полагаю, что Европа в силах сделать [для Беларуси] очень многое, - утверждал он. - Верю в будущее Белоруссии, в доброе, дружеское, мирное соседство".
Ранее о европейском «плане Маршалла» для Беларуси на €1 миллиард заявила Польша.