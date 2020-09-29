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Ученые нашли шесть молекул, которые положили начало жизни на Земле

  • 29.09.2020, 9:28
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Ученые нашли шесть молекул, которые положили начало жизни на Земле

Предположение было доказано экспериментальным путем.

В результате взаимодействия ряда молекул происходит запуск химической реакции, итогом которой становится образование аминокислот и других биотических соединений. Научные эксперименты проводились с помощью программы Allchemy, сообщает lenta.ua.

Как оказалось, для начала жизни было достаточно присутствия молекул воды, азота, сероводорода, аммиака и цианида. Исследователи считают, что на момент зарождения жизни все эти элементы должны были существовать на Земле. После запуска процесса синтеза ученые заметили начало образования основы жизни в виде аминокислот.

Одним из первых появился глицин. Потом было обнаружено формирование ряда известных биотических соединений.

Allchemy также показала и неизвестные маршруты пребиотического синтеза других органических соединений, среди которых ацетальдегид, яблочная, фумаровая, лимонная и мочевая кислоты.

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