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Киев может отказаться от переговоров в Минске из-за нелегитимности Лукашенко

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  • 29.09.2020, 9:35
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Киев может отказаться от переговоров в Минске из-за нелегитимности Лукашенко

Украинская делегация заняла принципиальную позицию.

Киев может отказаться от Минска в качестве площадки для переговоров по Донбассу из-за нелегитимности Лукашенко.

Об этом заявил украинский вице-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников. Он подчеркнул, что на сегодня не существует альтернативы Минским договоренностям, однако «Минск не является площадкой, которая определяет, закончится ли война на Донбассе и будет ли деоккупирован Крым».

«После того, как Украина официально не признала результаты выборов президента в Беларуси, ни в какой Минск я точно не поеду, даже если пандемия закончится. И я думаю, что другие члены украинской делегации точно не поедут».

Очередная встреча в режиме видеоконференции запланирована на 30 сентября.

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