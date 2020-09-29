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Народ все равно победит

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  • 29.09.2020, 9:41
  • 7,687
Народ все равно победит
Фото: AFP

Обращение к рабочему классу и госслужащим Беларуси.

Читатель телеграм-канала «Баста!» обратился к рабочему классу и госслужащим Беларуси.

«Знаете, народ все равно победит. Еще недавно мне казалось, что только забастовки могут разрешить ситуацию. Сейчас уже нет. Они могут ее ускорить и сделать менее болезненной, все еще могут помочь обойтись малыми жертвами, но не разрешить. Народ все равно победит. Уже победил, даже если это не так очевидно.

Но мне жаль, что в этом противостоянии те, кто раньше вызывал уважение стали какими-то малозначительными. Те, от кого больше всего ожидалось солидарности. Те, кто громче всех кричал, что если что, то мы «ого-го!», оказались пшиком.

Вы ходите на работу склонивши головы. Вы боитесь смотреть в глаза друг другу. Вы стыдитесь собственных действий и вместе с тем молча продолжаете ходить на работу оправдывая это своими кредитами, семьями и «я ж человек подневольный». Да, подневольный. И это тот Мир, который вы оставляете своим детям, к сожалению. Вы думаете, у тех, кто выходит на марши и идет против системы, нет детей и кредитов? Есть. Но они свободны делать свой выбор и честны со своей совестью. И это тот Мир, который они оставят своим детям. Народ все равно победит. Уже победил, даже если это не так очевидно.

Но в списках героев вас не будет. В истории Беларуси вы останетесь теми, кто до последнего содержал режим. Режим пыток, беззакония и безнаказанности, к сожалению. Народ все равно победит! Уже победил, даже если это не так очевидно.

Огромное уважение тем людям, которые вопреки всему в условиях отсутствия солидарности и поддержки продолжают бастовать! Вы настоящие Герои! Жыве Беларусь!»

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