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Эксперт: Турбулентность в банковской сфере Беларуси может вызвать быстрый отток долларов

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  • 29.09.2020, 9:51
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Эксперт: Турбулентность в банковской сфере Беларуси может вызвать быстрый отток долларов

Риски с каждым днем растут.

Политический кризис в Беларуси вызвал значительную турбулентность в банковской системе. Экономические агенты резко увеличили объемы покупки валюты и снятия наличных, пишет в статье на сайте belmarket.by Евгений Качуровский, глава Международного некоммерческого фонда «Новая экономика» (Краков).

Желание заработать на ослаблении белорусского рубля подогрело интерес населения к кредитным продуктам. Давление на белорусский рубль стремительно выросло и с начала августа вызвало его ослабление на 8 % (минус 20 % с начала года) (см. график 1).

Нацбанк приостановил доступные операции по поддержке ликвидности банков, что в условиях оттока вкладов привело к взрывному росту ставок на межбанковском рынке и перевело банковскую систему в состояние дефицита ликвидности (см. график 2). Недостаток наличной валюты и рублевой ликвидности привел к шестикратному росту ставки по однодневным рублевым межбанковским кредитам (с 3,92 % годовых 10 августа до 24 % годовых 4 сентября), а также к частичному сокращению кредитования большинством банков.

Отдельные инструменты по предоставлению ликвидности продолжают действовать, но в ограниченных объемах. Многие кредитные организации были вынуждены поднять ставки по краткосрочным депозитам (c 12 до 15—20 % и выше) в национальной валюте и частично заморозить кредитование. Пока ликвидность спасает так называемый безотзывный вклад. По таким депозитам банки не обязаны возвращать вкладчику средства до истечения срока вклада (в отличие от России и других стран).

При этом в банковской системе начинают аккумулироваться риски. Высокая долларизация активов (48 % кредитного портфеля) вместе со слабым проникновением инструментов хеджирования у компаний создают угрозы для качества кредитных портфелей.

Политический кризис в совокупности с коронавирусом усложнил привлечение банками валютной ликвидности. Турбулентность в банковской сфере может спровоцировать быстрый отток рублей и долларов, создавая риски для стабильности системы. На возможность таких трендов (ухудшение ситуации и наличие рисков) отмечают рейтинговые агентства. Например, Moody’s в конце августа поставило долгосрочные рейтинги отдельных банков на пересмотр в сторону их понижения.

«Усыхание» резервов

По данным Нацбанка, за январь — август текущего года золотовалютные резервы страны уменьшились на 20,7 %, или более чем на 1,94 млрд долларов. В августе они сократились на 15,8 % (на 1,4 млрд долларов). До этого наибольшее снижение было в марте (на 1,02 млрд). На начало сентября ЗВР составили 7,46 млрд долларов.

Регулятор отмечает, что основной причиной такого падения золотых запасов стало «сжигание» резервов из-за активного спроса на валюту. С учетом исполнения внешних обязательств в августе общий объем выплат по внешним долгам с начала года превысил 2,75 млрд долларов (в 2019 году ЗВР составляли 9,4 млрд).

Резкий спрос на валюту и высокая волатильность курса белорусского рубля стали ответной реакцией населения и бизнеса на политические риски. Для погашения скорости оттока валютных вкладов монетарные власти пошли на ослабление национальной валюты.

В целом ситуация приближается к критической черте, к тому же нужно учитывать и возможные внешние санкции. В качестве первого шага по предотвращению развития рисков экономические и монетарные власти намерены просить у России отсрочку выплаты по кредитам порядка миллиарда долларов.

В сложившихся условиях традиционная финансовая подушка безопасности от нефтяного сектора не подставит плечо Нацбанку. В первом полугодии экспорт нефтепродуктов из Беларуси упал на 42,6 %, в стоимостном выражении — на 63,3 % (до 979,3 млн долларов). Средняя цена экспорта в январе — июне составила 325,04 доллара за тонну (на 36,1 % меньше по сравнению со средней ценой в первом полугодии 2019 года).

Американское агентство Fitch Ratings отмечает, что политический кризис в Беларуси усугубляет риски для финансовых профилей банков и в первую очередь отражается на их позиции по фондированию и ликвидности. Если до известных событий отток депозитов был управляемым, то в текущих условиях волатильность депозитов, возможно, продолжится, сохраняя при этом высокие потребности в финансовых ресурсах.

Белорусские банки в основном финансируются депозитами (на конец первого полугодия средства клиентов составляли 60 % обязательств сектора). В начале августа отчетные показатели их ликвидности были значительно выше нормативных пороговых значений. Во II квартале вклады стабилизировались после 4-процентного падения в первом (за вычетом валютных эффектов), так как после падения цен на нефть белорусский рубль рухнул вместе с российским. Секторальные кредиты во II квартале выросли всего на 10 б. п.

Народные волнения спровоцировали рост оттока депозитов. Операционные данные банков с рейтингом Fitch (около 60 % системы на конец первого полугодия) показывают, что в первые две декады августа общий отток вкладов в национальной и иностранной валюте (FC) колебался от 1 до 6 %.

Межбанковская рублевая ликвидность после выборов практически исчезла, но была частично смягчена Нацбанком (около 1 млрд рублей, или 2 % депозитов клиентов на 1 августа) за вычетом выплат по своим стандартным инструментам. Чтобы избежать дальнейшего давления на валютный курс, регулятор ограничил свое предложение по over-night до середины сентября. Дальнейшая поддержка ликвидности обеспечивается через аукционы.

Риск ликвидности связан главным образом с возможностью ограничения доступа к иностранной валюте. Клиентское финансирование сильно долларизовано (порядка 63 % от общего объема таких средств, или 11,6 млрд долларов, на конец первого полугодия находилось в FC), а иностранное финансирование составляет порядка 5,1 млрд долларов.

Средств ликвидности FC у регулятора практически нет, а его способность оказывать разовую поддержку ограничена незначительными золотовалютными резервами. Варианты ее рефинансирования через внешние рынки в настоящее время в режиме неопределенности.

Политика давлеет над экономикой

Беларусь обещает ввести жесткие экономические санкции против Литвы как ответ на санкционные угрозы. Первым пунктом в этом пакете мер стоит позиция о переориентации всех белорусских торговых потоков из портов Литвы на другие. Такие меры могут стоить соседней стране порядка 30 % ее бюджета.

С другой стороны, калькуляция расходов на переориентацию грузов на российские и украинские порты показывает, что это будет дорогостоящим проектом. Правда, российская сторона уже предлагала свои транзитные маршруты для белорусской продукции со значительной скидкой.

Наибольшие потери могут быть у калийщиков, которые не только наладили оптимальную логистику перевалки своих грузов, но и вложились в портовую и транспортную инфраструктуру Литвы. Например, в Клайпедском порту построены специализированные грузовые терминалы, которые на 30 % принадлежат «Беларуськалию». Имеет компания и свой парк вагонов.

Экономический прагматизм в данном случае, как и во всех других санкционных мероприятиях, не играет никакой роли. За многие годы страна стала одним из важнейших торговых партнеров Литвы. В 2019 году белорусский импорт увеличился на 2,3 % по сравнению с 2018 годом (до 783 млн евро), а экспорт вырос на 6,36 % (до 1,2 млрд евро).

Другая позиция в этом «санкционном пакете» также может отразиться на так называемой многовекторной политике по снижению нефтяной зависимости от России. Над громадьем планов белорусских нефтяников нависла угроза, и в первую очередь над строительством нефтепровода Гомель — Горки, который должен соединить в единую нефтепроводную систему южную и северную ветки и дать возможность транспортировать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы сырье из России, Украины и Польши, в том числе посредством реверса.

Согласованные с польской PERN технические регламенты по реверсной прокачке черного золота из порта Гданьска в направлении Беларуси также могут оказаться намерением. Хотя такие поставки, например, по нефтепроводу Одесса — Броды, уже реализуются.

В очередной раз, как это бывало и ранее, Россия становится основным поставщиком нефти и продуктов нефтепереработки в Беларусь. Курс на активизацию решений двухсторонних экономических завалов между странами будет очередным белорусским мейнстримом.

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