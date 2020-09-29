«Что угодно может стать поводом для нового стихийного взрыва» 4 29.09.2020, 10:02

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Фото: AFP

Узурпатор не сделал никаких выводов из ситуации в стране.

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии udf.by оценил протестные акции последних дней в Беларуси.

«Люди остались при своем мнении, они убеждены, что выборы сфальсифицированы, что правитель страны ведет себя неправильно и неадекватно», – сказал Гончарик.

По его мнению, в последнее время Лукашенко сделал много для того, чтобы протесты продолжались и не утихали.

«Он работает не на примирение, а наоборот обостряет ситуацию. Не сделал никаких выводов из произошедшего», – считает Гончарик.

По его мнению, теперь «суть протестов не в количестве участников», ведь со временем «количество переходит в качество».

«Самое важное в нынешней ситуации, что люди не смирились – это факт. Самыми страшными врагами называют страх и безразличие – и сегодня белорусы их успешно преодолевают», – полагает Гончарик.

По его мнению, попытками с помощью репрессий сбить протестную активность на улицах власти «лишь загоняют болезнь внутрь».

«Проблемы не решаются. И тогда что угодно может стать поводом для нового стихийного взрыва», – отметил Гончарик.

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