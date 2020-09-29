Строительный сектор Литвы обескровлен: работники из третьих стран уехали 29.09.2020, 10:17

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Литовские предприниматели надеются на рабочих из Беларуси и Украины.

"Работать некому", – так о сегодняшней ситуации в строительном секторе Литвы отозвался председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис. По его словам, во время пандемии из Литвы уехали работники из третьих стран и до сих пор не вернулись, а поскольку сектор строительства снова оживился, это вызвало нехватку рабочих и рост цен. Он заметил, что если эта ситуация затянется, то подорожают услуги, пишет delfi.lt.

О ситуации в секторе недвижимости Авулис сказал, что она не кажется плохой, но меняется почти каждый день, поэтому прогноз надолго сделать не получается. "Мы сейчас завершаем начатые проекты, посматриваем на новые, но не хочется спешить, еще всякое может быть", – сказал он и заметил, что сейчас ситуация сложная из-за нехватки работников некоторых специальностей, проблемы с поиском работников есть у подрядчиков Hanner.

"16 марта, когда был объявлен карантин, среди белорусов и украинцев, работавших в Литве, началась паника. Часть украинцев в течение нескольких недель уехала на родину. Но в целом, если смотреть на ситуацию в то время, объемы работ были уменьшены, работы приостановлены, поэтому особого ухудшения не было.

В Литву вернулись литовцы, работавшие в Норвегии, Швеции, Финляндии, Ирландии. Можно сказать, тогда на рынке баланс был неплохим, потому что роста в этой сфере в марте-апреле не было. Для нас как заказчиков тот период был хорошим, рабочих было достаточно", – сказал Авулис о карантине.

Но, по его словам, проблемы начались, когда закончился карантин. "Тогда мы почувствовали нехватку рабочих. Строительство возобновилось, шок прошел. Литовцы уехали туда, где им платят, но такого количества рабочих из Беларуси и Украины, которое уехало в карантин, не появилось. Сейчас в секторе строительства очень не хватает представителей некоторых профессий. Эти места раньше занимали украинцы и белорусы, которые не вернулись. Причина - необходимость провести две недели в изоляции, но даже когда не было изоляции месяц назад, работники не ехали", – сказал предприниматель.

По его словам, сейчас не хватает отдельщиков. Авулис сказал, что это привело к росту цен на 20-30%. "Все произошло в течение месяца. Сейчас цены все еще растут, поскольку работать некому. Компании перекупают работников друг у друга, а это возможно если предложить больше зарплату, как на аукционе. Такова реальность", – заметил предприниматель.

На вопрос, когда эта ситуация может измениться, он ответил, что это произойдет, когда появится вакцина. "Я думаю, в ближайшее время нам придется смириться с ростом цен в отдельных секторах, иного выхода нет. А когда ситуация уляжется, это будет, когда появится вакцина, тогда все вернется, появятся работники из Украины и Беларуси", – сказал он, заметив, что рост цен в этом секторе ударит по карману тех, кто планирует покупку недвижимости.

"Я не хочу быть тем, кто приносит плохие новости, но если ситуация не изменится, то велика вероятность, что это произойдет", – сказал Авулис о возможном росте цен.

Юрист компании 123 Наталия Бортникайте заметила, что сейчас многие компании хотели бы трудоустроить работников из третьих стран. "Иностранцев, которые хотели бы работтаь в Литве немало, но и при этом их всегда не хватало. Сейчас спрос на них даже больше, чем до карантина", – заметила юрист. По словам Бортникайте, многие работодатели не хотят брать литовцев, поскольку у них более низкая производительность труда, чем у иностранцев.

"Еще один аспект – это не то, что иностранцам платят зарплаты поменьше, это то, что иностранцы работе уделяют больше времени и внимания. У местных есть личная жизнь, они отработали свое время и пошли домой, а иностранцы заинтересованы работтаь как можно больше, и сверхурочно, и в выходные", – заметила она.

Бортникайте назвала причину, по которой гастарбайтеры пока не едут в Литву: "Они ждут лучших времен или не хотят сидеть в изоляции, не знают, что будет дальше". Разрешения на приезд работников из-за границы выдает Служба занятости.

Ее представитель Милда Янкаускене сказала, что с 16 марта по 20 июля такие разрешения не выдавали вообще.

"За 9 месяцев этого года таких разрешений выдали почти в два раза меньше, чем за тот же период 2019 года: соответственно 2366 и 4584. С 20 июля возобновлено трудоустройство граждан третьих стран, поток желающих вырос: до 15 сентября выдали 888 разрешений, а в 2019 г. за то же время – 1041", – сказала она.

По словам Янкаускене , в этом году в Литву приезжали в основном граждане Украины (63%), Беларуси(23%), России (4%), Узбекистана (3%), Турции (1,5%). "Во время пандемии работодатели немало работников из третьих стран устроили на удаленную работу, таких разрешений выдано в 2 раза больше, чем в 2019 году, а разрешений на сезонные работы выдано в 4,7 раза меньше", – заметила специалист.

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