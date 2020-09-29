Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов 8 29.09.2020, 10:32

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Дебаты пройдут уже сегодня.

Действующий президент США Дональд Трамп отстает от своего конкурента на президентских выборах от демократов Джо Байдена на 2%.

Об этом говорится в соцопросе Harvard CAPS-Harris Poll, пишет "Украинская правда".

Сейчас за Трампа готовы проголосовали 45% американцев, а за Байдена – 47%.

Такие данные свидетельствуют о том, что поддержка действующего президента растет. По сравнению с августом – + 3%. В то же время, Байден наоборот теряет симпатии населения. За последний месяц – на 2%.

Отмечается, что результаты опроса свидетельствуют о поддержке экономических мероприятий администрации Трампа.

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