Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов

Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов8
- 29.09.2020, 10:32
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Дебаты пройдут уже сегодня.
Действующий президент США Дональд Трамп отстает от своего конкурента на президентских выборах от демократов Джо Байдена на 2%.
Об этом говорится в соцопросе Harvard CAPS-Harris Poll, пишет "Украинская правда".
Сейчас за Трампа готовы проголосовали 45% американцев, а за Байдена – 47%.
Такие данные свидетельствуют о том, что поддержка действующего президента растет. По сравнению с августом – + 3%. В то же время, Байден наоборот теряет симпатии населения. За последний месяц – на 2%.
Отмечается, что результаты опроса свидетельствуют о поддержке экономических мероприятий администрации Трампа.