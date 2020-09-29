«Население в регионах накапливает злость» 3 29.09.2020, 10:39

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Фото: «Радыё Свабода»

Протесты в Беларуси могут вспыхнуть с новой силой.

В регионах Беларуси силовики чаще всего применяют силу и спецсредства в отношении протестующих. На эту тенденцию уже несколько воскресений подряд обращают внимание и правозащитники, и непосредственные участники акций. В минувшие выходные в Гродно и Гомеле столкновения были самыми жесткими. На кадрах из Гродно видно, как людей избивают дубинками и волокут по земле, из Гомеля – как силовики распыляют в лицо протестующим слезоточивый газ и стреляют в воздух.

В эфире "Настоящего Времени" мы обсудили настроения и события в регионах Беларуси с Петром Кузнецовым, директором Центра регионального развития "Гомельский демократический форум".

— Мы видим последние несколько выходных, что самые жесткие, пожалуй, столкновения, разгоны и вообще реакция людей на насилие происходят не в Минске, а в регионах – в Бресте, в Гомеле, в Гродно, в Жодино. Почему, как вы думаете?

— Одна из главных причин – наверное, то, что в Минске все-таки происходят эти события настолько массово, что силовики не пытаются их подавлять полностью, а пытаются каким-то образом воздействовать до начала либо после окончания. То есть не давать людям собраться либо забирать уже так называемые хвосты.

А в регионах людей выходит значительно меньше, и, скорее всего, у силовиков уже есть такой план, что какой-то волной жестких действий можно эти протесты полностью подавить для того, чтобы люди перестали выходить в целом. Они начинают практически сразу стрелять, распылять газ. Видно, что это создание картинки.

— Ведь и люди в какой-то момент начинают сопротивляться и отбивать своих у милиции, чуть ли не баррикады строить. Это тоже в регионах происходит. Это ответ на этот высокий градус, или знак отчаяния, или, наоборот, уверенность в своей победе?

— Это, скорее, ответ на высокий градус и где-то знак отчаяния. В каждом регионе есть большое количество проблем, таких раздражителей, которые уже очень давно существуют и от которых население накапливает злость. Самый яркий пример – это Брест. Там уже несколько лет идут протесты против строительства аккумуляторного завода, потом по Бресту очень тяжело ударила ситуация с коронавирусом, потому что там половина населения так или иначе связана с транзитом товаров через границу, легально или нелегально. Накопление таких проблем в конечном итоге сказывается на общем настроении людей, накапливается больше злости, и она выплескивается.

Та же картина была в Жлобине, где в очень плохом состоянии градообразующий завод БМЗ. В Гомеле – в меньшей степени. В Гомеле такая энергетика нехорошая появилась только в недавнем времени, практически только сейчас. Но, как правило, мы все это видели в таких регионах, где есть свой пласт проблем и больше злости, больше раздражения вызывает власть.

Протестные настроения не делись никуда. Я бы сказал, что они становятся только жестче из-за действий силовиков и власти.

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