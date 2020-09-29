IAAF против назначения главой белорусской легкой атлетики спортсмена, который поддерживает Лукашенко

IAAF против назначения главой белорусской легкой атлетики спортсмена, который поддерживает Лукашенко5
- 29.09.2020, 10:55
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Международная федерация легкой атлетики выступила с резкой критикой.
Поводом для негативной реакции стало то обстоятельство, что нового главу Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА)
Ивана Тихона в свое время лишили серебряной медали Олимпиады-2004 после того, как в 2012 году его повторный тест показал следы анаболических стероидов, пишет "Прессбол".
У Тихона забрали также золотые медали чемпионата мира 2005 года и чемпионата Европы 2006 года.
"Ни один человек, отбывший допинговую дисквалификацию, не должен занимать руководящий пост в структурах мировой легкой атлетики", — приводит "Inside the Games" слова пресс-атташе IAAF.
Напомним, Иван Тихон занял пост главы Белорусской федерации легкой атлетики после увольнения Вадима Девятовского, который выступил с критикой Лукашенко. Ивана Тихона Лукашенко назвал "патриотом, который не предал в трудную минуту".