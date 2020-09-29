Медики выяснили, как коронавирус действует на клеточном уровне 29.09.2020, 10:59

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Это поможет бороться с COVID-19.

Гликаны - это полисахариды или олигосахариды, полимеры, состоящие из моносахаридных звеньев, соединенных O-гликозидными связями. Группа ученых из США и Ирландии установила: гликаны, связанные с коронавирусным S-белком, играют активную роль в проникновении вируса в человеческие клетки, пишет healthinfo.ua.

Была смоделирована молекулярная динамика S-белка, располагающегося в мембране вируса. Известно, что этот белок взаимодействует с рецептором АСЕ2, находящимся на поверхности человеческих клеток. Но, оказалось, перед этим контактом он меняет свою форму, обнажая рецептор-связывающий домен. Плюс S-белок покрыт гликанами, которые спасают вирус от атак человеческого иммунитета.

Также анализ показал: N-гликаны помогают стабилизировать конфигурацию с открытым рецептор-связывающим доменом, способствуя заражению клетки. Эксперимент с использованием модифицированных S-белков, лишенных гликанов доказал меньшую вирулентность такой конфигурации - белки хуже связывались с рецепторами АСЕ2. Еще ученые узнали, что у вирусного белка есть участки, не покрытые гликанами. И это идеальная мишень для терапии - антител.

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