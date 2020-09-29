Революция сознания в гродненских дворах 2 29.09.2020, 12:05

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Иллюстрационное фото

Самоорганизация людей стали настоящим феноменом белорусских протестов.

Телеканал «Белсат» искал следы перемен в городских дворах и слушал разговоры жителей.

«Приятно проезжать и понимать, что бело-красно-белые ленточки висят со вчерашнего дня, остановки не закрашены, столбы на месте», – на экране телефона замигало новое сообщение из Telegram-чата одного из гродненских микрорайонов. Местные жители осторожно радуются тому, что на одной из улиц несколько дней остаются нетронутыми покрашенные в бело-красно-белые цвета остановки, и уже неделю на многочисленных столбах поднимают настроение водителям бело-красно-белые флажки и герб «Погоня».

Самоорганизация людей с помощью чатов, встречи соседей и совместная активность городских дворов стали настоящим феноменом и позитивным результатом нынешних протестов. Этот процесс очень не нравится властям: в наиболее активные гродненские дворы приезжает милиция, по вечерам там дежурят типичные узнаваемые бусики.

Патриотический дом на пересечении ул. Янки Купалы и Кобяка. Фото из Telegram

«Гродно, район Пестрака, передаем пламенный привет тихарям в бусе во дворе дома 44, которые следят за двором, где ночью появляются флаги. Пусть ребята не унывают и знают, что их видят», – прилетает новое сообщение на телефон, параллельно разлетаясь по многочисленным чатам.

«Один за всех и все за одного»

Почему встречи соседей и дворовые активности так нервируют власти? Разбираемся.

То, что сейчас происходит в Беларуси, в теории игр называется ломкой моделей. 26 лет в стране была известна только одна модель: Лукашенко методично избавлялся от оппозиции и истреблял в головах граждан любые мысли о допустимости протестов и способности общества влиять хоть на что-то.

Белорусы в своем большинстве не имеют навыков протеста. Немногочисленные оппозиционные лидеры, которые могли бы повести за собой народ, находятся за решеткой или за рубежом. Прошлый опыт поражений и разочарований, насилие со стороны силовиков, давление на активистов, задержания и посадки на сутки, волна репрессий после выборов – казалось бы, все это не дает оснований верить в победу сопротивления. Однако, вопреки этим сложным условиям, протестное движение растет, принимая новые формы: уже больше месяца люди сплачиваются, выходят на улицы своих городов, устраивают акции и помогают друг другу.

Модель «мы ничего не можем изменить и каждый сам за себя» меняется на модель солидарности и взаимопомощи – «один за всех и все за одного». Важную роль в этом процессе играют Telegram-чаты.

Гродненские чаты

Telegram-каналы стали не только рупорами протестов в Беларуси, но и площадками для самоорганизации людей в местных чатах. В Гродно такие Telegram-чаты имеют довольно четкую структуру и создаются для решения конкретных задач. Условно их можно разделить на несколько категорий: массовые чаты для организации протестующих со всей страны, чаты помощи (например, чаты автомобилистов, которые готовы помогать протестующим), женские чаты – для координации гродненок и планирования их акций, чаты стачкомов – общий по городу и отдельные по предприятиям, и т.д.

Отдельно выделяются чаты районов и улиц, которые помогают сплачиваться и мобилизоваться жителям. Сбор подписей за отзыв депутатов, придумывание и выбор флага района, организация ежевечерних сборов за чаем и шарлоткой в своем дворе… – чаты работают в разных точках города, а суженная локальность позволяет гродненцам быстро реагировать на какие-то события, ближе знакомиться и доверять друг другу.

«Пусть лучше будет Тихановская, которая жарит котлеты, чем режим, который избивает и убивает людей».

Как проходят дворовые встречи гродненцев?

Мы наведались на одну из них.

Во дворике по улице Огинского люди начинают собираться с наступлением темноты. Кто-то подходит к беседке с собакой, кто-то приходит всей семьей. На дом рядом выведена проекция огромного бело-красно-белого флага. На стол расставляются термосы с горячим чаем.

– Я наделал сегодня бело-красно-белых наклеек, разбирайте, – кладет на стол стопку небольших прямоугольников мужчина лет 45.

– Класс, на машину бахну, – говорит один из соседей, отсчитывая себе несколько штук.

Сегодня здесь относительно тихо, хотя за домом в соседнем дворе дежурит белый бусик с милиционерами.

– В первые вечера к нам приезжали участковый и милиция, просили разойтись. Но почему мы должны расходиться, если это наш двор? – рассказывает один из жильцов.

За столом начинают обсуждать последние новости, постепенно подходят и присоединяются новые люди.

– К нам на работу приезжал представитель официального профсоюза, уговаривал не выходить из состава. Мол, нельзя выходить из организации по политическим мотивам. Мы – хорошо, но у нас есть претензии по тому, как «защищаются» наши трудовые права. Председатель профсоюза смутился: «Я не готов сейчас ответить на ваши вопросы, мне нужно позвонить и переговорить с начальством». Полтора часа мы рассказывали ему всю правду, и он в конце попросил разойтись по-хорошему, – рассказывает жительница двора Ольга.

– К нам тоже приезжали. Председатель профсоюза говорит, представьте, как мы опозоримся, если выйдем из организации, ведь мы единственные, кто это хочет сделать. Я говорю – люди все видят и понимают, что происходит. Мы может как раз покажем пример другим. Сама я вышла из организации, потому что не согласна с тем, что профсоюзы поддерживают Лукашенко. Михаил Орда вон был руководителем его штаба, – говорит еще одна соседка.

Одного из присутствующих вызвали в милицию для объяснений по участию в акции протеста.

– В кабинет зайдете как свидетель, а выйдете с уголовным делом как координатор протестов, – готовят его соседи.

– У нас в доме все «ябатьки», и что с этим делать, – грустно говорит жительница соседнего двора.

– Да, с нашего двора бело-красно-белые флажки только у меня да у тебя в машине, – подтверждает ее сосед.

Гродненцы делятся также историями задержаний 9-12 августа, и тем, чем они закончились.

– Следователь мне говорит – ты не похож на активиста, но такой стремный, будешь конкретно заявления на нас писать, если тебя освободим. Я ответил, что сниму побои и подам на них в суд. Но не сделал этого, потому что вижу, что бессмысленно – сейчас подано много заявлений, но ни одного дела против силовиков не возбуждено. Я после освобождения был сине-черный от следов дубинок, – рассказывает мужчина за 45.

– Вы все врете, я видел по телевизору – вы все нарисовали синей и черной краской. Так что не надо – шутит один из соседей и рассказывает свою историю:

– 10 августа дочь моего напарника с друзьями, тремя ребятами, шли по центру города и попали под дождь, спрятались под навес одного из кафе. Тут идут омоновцы, вдруг начали разгоняться и подлетели к ним. Один сразу сбивает ногой стол, тактической перчаткой дает в челюсть парню, начинает колошматить дубинкой. Кричали: «Перемен захотелось? Вот вам!». По итогу – у парня перелом височной кости, сотрясение мозга, разрыв щеки, сломанная челюсть. При приеме в больнице с такими травмами врач обязан сообщить об этом в милицию. Приехал следователь, составил протокол, девушка написала заявление об избиении ОМОНом, следователь зафиксировал побои. На следующий день этот следователь приезжает в больницу и говорит парню – звоните своей подруге, которая писала заявление, пусть забирает, иначе вам грозит 5 лет – вы напали на омоновцев, они написали на вас заявление.

Здесь раздается сигнал милицейской машины. Все одновременно замолчали и прислушиваются.

– Это у ребенка игрушка, – отозвалась женщина, которая вышла во двор с маленьким мальчиком. Все рассмеялись.

– У нас власть ментов. Как вам история с девушкой, которая сорвала маску с тихаря? 10 суток и Br 400 штрафа за «порчу имущества». За маску?!

– А как в Жодино омоновец «вырубил» женщину? Самозащита! – эмоционально комментируют новости гродненцы.

Через некоторое время люди начинают расходиться. Идем в одну сторону с семейной парой, Сергеем и Викторией.

– Мы собираемся, чтобы обсудить новости, поговорить. Важно, что мы знакомимся между собой, ведь в чатиках ты не знаешь, с кем переписываешься. А когда во дворе знакомишься с человеком на живую, то появляется доверие, мы знаем друг друга и можем разговаривать более открыто, делать что-то вместе. Раньше мы жили и не знали, кто живет рядом. Теперь все иначе, – рассказывает Виктория.

– Вам не страшно?

– Сейчас всем страшно. Но поэтому важно держаться друг друга. Все говорят, мол, Лукашенко все же сделал что-то хорошее – объединил нас, – отвечает девушка.

– На фоне всего происходящего беспредела иногда хочется уехать, но почему мы должны уезжать, если это наш дом? Надо дожимать ситуацию. Если Лукашенко останется у власти, не знаю, как тогда здесь жить. Силовикам развязали руки, они почувствовали вкус крови. А власть будет мстить за то, что мы выступили против. Пусть лучше будет Тихановская, которая жарит котлеты, чем режим, который избивает и убивает людей, – говорит Сергей.

Такие дворовые встречи происходят в разных районах Гродно – на Девятовке, улице Поповича и других. Гродненцы развешивают в своих дворах белые и красные ленты, вывешивают в окнах бело-красно-белые флаги, устраивают субботники и символические акции. А чаты помогают увидеть, что тех, кто хочет перемен, действительно много.

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