Двух молодечненцев, которые отбивали задержанных у ОМОНа, лишили свободы на три года 35 29.09.2020, 12:17

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Фото: spring96.org

Во время мирной акции ОМОНoвец достал пистолет.

В суде Молодечненского района 29 сентября вынесли приговор двум молодечненцам Павлу Пескову и Владиславу Евстегнееву, которых судили по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса за сопротивление сотрудникам ОМОНа с применением насилия в ходе потасовки с силовиками на акции 19 июня, на которой омоновец достал пистолет. Судья Виктория Полещук признала обоих виновными и наказала их лишением свободы в колонии общего режима: Павла Пескова — на три года и три месяца, а Владислава Евстегнеева — на три года. Именно такое наказание для молодечненцев у судьи и просил прокурор Сергей Габрукович, сообщает сайт spring96.org.

Фото: spring96.org

25-летнего Владислава Евстегнеева задержали для отбывания наказания в зале суда сразу после оглашения приговора. 31-летнему Павлу Пескову изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу еще 18 сентября.

Суд решил, что Павел Песков и Владислав Евстегнеев оказали «насильственное сопротивление» сотрудникам минского ОМОНа Вячеславу Яковенко и Евгению Баранову соответственно, тем самым «совершили преступление», предусмотренное ч. 2 ст. 363 УК. Суд установил, что в ходе действий молодечненцев омоновцы получили повреждения: повреждение форменного обмундирования и телесные повреждения в виде царапины на коленях и локте, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья и значительной потери трудоспособности. В предпоследний день судебных разбирательств судебный медэксперт Михаил Скабей, который осматривал пострадавших омоновцев и давал заключение по их повреждениям, сказал, что зафиксировал у Яковенко царапину на левом колене размером 2 см на 1,5 см. Но фотофиксации повреждений не производилось — "не предусмотрено внутренними распоряжениями".

Павел Песков заявил на суде, что на улице услышал крики наподобие «Спасите, помогите!» и увидел потасовку, в которой «омоновец нажимает на человека». По его словам, он хотел прекратить этот конфликт, так как там присутствовали дети и это происходило в общественном месте. Умысла причинить ущерб сотрудникам ОМОНа, как утверждалось во время суда, не было ни у Павла Пескова, ни у Владислава Евстегнеева.

Напомним, 19 июня в Молодечно во время акции солидарности молодечненцы попытались отбить у силовиков задержанного Николая Олейника. Кадры потасовки возле милицейского микроавтобуса вызвали большой резонанс, так как одним из видео видно, что в какой-то момент в руках одного из омоновцев оказался пистолет.

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