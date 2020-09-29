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Светлана Тихановская встретилась с Эммануэлем Макроном

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  • 29.09.2020, 12:18
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Светлана Тихановская встретилась с Эммануэлем Макроном
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Президент Франции поддержал белорусов в борьбе за свободу.

Как сообщает пресс-служба Светланы Тихановской, экс-кандидат в президенты Беларуси от имени белорусского народа поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за его публичное высказывание о непризнании легитимности Лукашенко. Поддержка Франции как страны, которая всю свою историю боролась за демократию, очень ценна для Беларуси.

Также Светлана Тихановская заявила, что белоруссский народ выступает за проведение новых выборов в этом году. Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ – лучшая платформа для таких переговоров. Светлана Тихановская подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами – в том числе с Россией – об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса.

«На кону – человеческие жизни. Чем дольше мы погружаемся в кризис, тем больше он забирает жертв. Поэтому мы заинтересованы приступить к переговорам как можно быстрее. И я благодарна Франции за оказанное внимание. Эммануэль Макрон отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу».

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