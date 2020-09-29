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«Мама поехала на митинг прямо из аэропорта»

  • 29.09.2020, 13:50
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«Мама поехала на митинг прямо из аэропорта»
Фото: ТАСС

Рассказ белоруски, которая вернулась домой из США, чтобы участвовать в протестах.

21-летняя Марта Щербакова, задержанная на митинге, гордится упорством белорусов.

«Мы можем обойтись и без лидера, потому что эти перемены должны произойти в любом случае», — рассказывает финскому изданию Keskisuomalainen по телефону Щербакова, участвующая в акциях протеста с подростковых лет.

Девушка уверена: после актов насилия со стороны властей никто не сможет вернуться к прежней жизни.

«Я приехала из Америки без страха, я знала свои права. Но когда меня задержали, я поняла, как все обстоит на самом деле. Это было напоминанием мне о том, как мало власти у людей», - рассказывает Марта Щербакова.

В день выборов девятого августа Щербакова, которая занимается социологией, еще была в Америке. Она решила остаться на лето в Америке в надежде, что хотя бы часть университетских занятий будет проводиться в аудитории — несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом.

«Я видела, как все начало развиваться. Душой я была в Беларуси. Я не могла наблюдать этот исторический момент со стороны. Я так долго этого ждала, и вот перемены наконец начались».

Меньше чем через две недели после выборов Щербакова улетела в Минск. Мама встретила ее в аэропорту и потом сразу отправилась на митинг.

«Она сказала: приготовь себе обед, я вернусь через пару часов», — смеется Щербакова.

Марту Щербакову задержали в начале сентября на митинге против ареста Колесниковой. Девушку освободили около недели назад.

«В какой-то степени это революция женщин. Женщины впервые играют такую серьезную роль в истории этой страны. Белорусских женщин нельзя недооценивать. Мы здесь часто говорим, что Лукашенко погубил сексизм», - рассказывает она финским журналистам.

Многие белорусы не знали, как устроена политика страны, говорит Марта Щербакова. Они просто считали, что участвовать в политике — опасно, так что, по мнению девушки, граждане и раньше остерегались принимать участие в общественных вопросах.

Марта Щербакова рассказывает, что ждала начала протестов в стране долго. Девушка участвует в протестах уже с 13-14 лет. Она говорит, что входит в состав маргинального меньшинства, которое считает родным языком именно белорусский.

«Все думали, что у меня радикальные взгляды в политике. Но у меня был совсем другой образ. Я просто была активным гражданином. Я знала, кто был у власти, и не хотела, чтобы они там оставались».

Девушка считает, что многих белорусов заставила очнуться ситуация с коронавирусом. Официальные данные о числе заболевших не совпадали с тем, что все видели.

«Лукашенко очень обидел свой народ. Он не только ничего не делал, но и обвинял граждан в заражении и пытался скрыть количество заболевших. Но все видели, что вирус распространяется, все видели скорые».

По словам Марты Щербаковой, многие ощутили безнадежность и бессилие.

«Никто не может тебя защитить, потому что у тебя нет никаких прав. Если умрешь от коронавируса, об этом никто не сообщит. Если пойдешь голосовать, твой голос не посчитают», — описывает она жизнь белорусов.

В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, в стране с населением 9,4 миллиона человек было подтверждено больше 76 тысяч случаев заражения и около 800 случаев смерти от вируса. Статистический сайт Worldometer сообщает о 85 случаях смерти на миллион белорусов. В Финляндии этот показатель составляет около 60 человек.

Больше всего Марта Щербакова надеется, что в стране установится демократия. Девушка говорит, что в таком случае она бы вернулась в Беларусь насовсем: «Это наше конституционное право. Сейчас при помощи протестов мы в какой-то степени создаем в своей стране демократию».

Во время интервью она нередко говорит, что гордится активностью белорусов: «Сейчас мы говорим только о Беларуси и объединении белорусов. Когда Лукашенко и его сторонники покинут свои посты, белорусы смогут свободно говорить о своих нуждах».

«А пока все говорят о том, что у власти находится преступник, и нам нужно с этим что-то сделать», - говорит девушка.

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